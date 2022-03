Familie floh vor den Bomben in der Ukraine

Inna Kuzan ist sehr froh: Die seit 2019 in Stockerau lebende Ukrainerin hat ihre Eltern, ihre Schwester, deren Lebensgefährten und ihren Neffen an der slowakisch-ukrainischen Grenze abgeholt und mithilfe ihres Mannes Karl Steiner nach Stockerau gebracht. Sie sind in Sicherheit.

Zwei Nächte hat die Familie im Dreikönigshof verbracht, mittlerweile sind sie in einer Wohnung in Stockerau, die ein Freund von Karl Steiner zur Verfügung gestellt hat. Die Hoffnung ist groß, dass die Familie in ihre Heimat zurückkehren kann. Aber wann? Und wie soll man sich bis dahin beschäftigen?

Überlebenschancen sinken in einer Stadt rapide

Die psychischen Belastungen nagen besonders an Kuzans Eltern. Die 40-jährige Tochter weiß, was in ihnen vorgeht: Sie selbst musste 2014 mit ihrer 48-jährigen Schwester und ihrem 27-jährigen Neffen aus der Stadt Donezk fliehen. Ihr wäre nie in den Sinn gekommen, dass das ganze Land vom Krieg beherrscht werden würde. Kuzan telefonierte gleich nach dem Angriff mit ihren Eltern: „Mein Vater sagte zu mir: Ist es besser am Weg oder in der Stadt zu sterben?“ Sie selbst weiß: Die Überlebenschancen sinken in einer Stadt rapide.

Der 73-Jährige verließ frühmorgens am 25. Februar mit seiner 70-jährigen Frau die Stadt Isjum, hinter ihnen wurde eine Brücke gesprengt. Ziel war Dnipro, wo sie die restlichen Familienmitglieder abholten, dann ging es über Kropyvnytskyi und Ternopol nach Lemberg.

Angst und Stress als ständige Begleiter

Die Fahrzeit zog sich in die Länge: Sie vermieden die vom Militär in Beschlag genommenen Autobahnen und waren laufend auf der Suche nach sicheren Routen. Vor Lemberg bildete sich ein kilometerlanger Stau, weil so viele Ukrainer auf der Flucht sind. Raketen waren während der Autofahrt zu sehen. Angst und Stress waren ständige Begleiter.

So hat Kuzans Nichte die Stadt Charkiw zuletzt gesehen. Foto: Ekaterina Perewersewa

Jetzt sind sie in Stockerau. Inna Kuzan ist trotzdem ständig mit Freunden in Kontakt, die auf der Flucht sind – oder die zum Beispiel Städte nicht mehr verlassen können. Ihre 26-jährige Nichte blieb bewusst, sie ist in der Ukraine als Journalistin aktiv. Untätig sein zu müssen, das ist nichts für die Geflohenen: „Sie können nicht einfach sitzen, sie wollen hilfreich sein. Alle fragen, wo sie arbeiten gehen können“, erklärt Kuzan.

„Ich hoffe, dass die Politik in den nächsten zwei Wochen darauf Antworten geben kann. Die Leute wollen arbeiten“, betont Karl Steiner. Er ist mit seiner Frau überhaupt ständig mit bürokratischen Hürden konfrontiert: Sie bemühen sich seit 2019, dass Kuzans zahnärztliche Ausbildung hierzulande anerkannt wird. Das wird sich nun nicht beschleunigen: Das Paar wartet auf Unterlagen, die im Ministerium in Kiew liegen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden