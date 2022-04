Festspielwein erstmals verkostet

Werbung

Seit dem Jahr 2019 leitet Christian Spatzek die Festspiele in Stockerau. Damals wurde das Stück „Einen Jux will er sich machen“ am Platz unterhalb der Kirche erfolgreich aufgeführt.

In den letzten zwei Jahren der Pandemie waren nur kleinere Aufführungen wie die „Hermann-Leopoldi- Revue“ im Park des Belvedere-Schlössls möglich. Heuer wird das bereits zweimal verschobene Stück „Der Floh im Ohr“ am traditionellen Festspielort, dem Karl Renner-Platz, gezeigt.

„Von 28. Juli bis 21. August können wir das Stück endlich in Stock-City mit 648 Sitzplätzen darbieten“, gab Intendant und Regisseur Christian Spatzek nach einem Spaziergang durch die Au mit der Wander- und Kulturgruppe Stockerau bekannt.

Besonders stolz ist er auf die von Bühnenbildner Manfred Wawra entworfene Drehbühne: Die Kulissen zeigen Paris um das Jahr 1900. Sein ein Dutzend Schauspieler umfassendes Ensemble wird an 16 Abenden die schwankhaft-groteske Verwechslungskomödie aus der Feder des französischen Dramatikers Georges Feydeau zum Besten geben.

Auch die Festspielweine 2022 wurden im Gasthaus Konrad präsentiert: ein Grüner Veltliner und ein Blauer Zweigelt vom Weingut Schmidt in Niederrußbach.

