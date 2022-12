Finito: Peppino wird Pforten schließen

Werbung

Die Pizzeria Peppino wird am 18. Dezember zu Mittag noch geöffnet haben, dann will Wolfgang Dienst das Gastro-Geschäft gegen Abend hin auslaufen lassen. Das ist dann das Aus des Ristorantes in der Horner Straße. „Hauptgrund ist das Personal“, hat der Geschäftsführer und Koch dahingehende Probleme, da sein Pizzakoch nach 20 Jahren und dessen Frau aufhören wollen.

„Sie haben pflegebedürftige Eltern zu Hause und er selbst sagt, dass er nach 30 Jahren nicht mehr mag, was ich nachvollziehen kann. Es ist doch ein sehr stressiger Job“, erläutert Dienst. Zum Personalmangel komme „diese maßlose Teuerung“ hinzu.

„Es ist ein Job, der extrem viel abverlangt. Die Kunden werden anspruchsvoller, wollen alles haben und nichts zahlen. Das macht keinen Spaß mehr.“ Jahrelang habe er vergeblich nach einem Nachfolger gesucht.

Der Wirt will nun verkaufen, zwei Bauträger haben Interesse bekundet. Sie wollen das Haus wegreißen und Wohnungen bauen. Dienst wird sich mit seiner bereits pensionierten Frau eine Wohnung suchen, für die restlichen zwei Jahre bis zu seinem Ruhestand will er sich – nach einem Urlaub – einen Job suchen.

Familiengeschichte: Koch in dritter Generation

Der Gastro-Chef blickt auf eine lange Zeit zurück, mehrere Generationen hat er begleitet. In Wien geboren, zog seine Familie, als er sechs Monate alt war, nach Stockerau. Seine Großeltern führten den Gasthof „Zum weißen Rössl“, das jetzt sein Cousin betreibt; seine Eltern hatten die Lenau-Stube.

Dienst absolvierte die Fremdenverkehrsschule in St. Pölten und ging schließlich nach Stuttgart, bis ihn der Vater wieder zurückholte; doch in der Lenau-Stube wurde er nur als Koch eingesetzt. 1991 baute er mit Fleischhauer Karl Konrad ein altes Gasthaus in die heutige Pizzeria um, 1993 kaufte er nach Konrads Tod das Gebäude. Nebenbei betrieb Dienst bis 1999 das Nachtlokal „Klim Bim“.

Die Horner Straße verliert mit der Pizzeria Peppino einen wichtigen Gastro-Betrieb, nur mehr Lokale einer Fastfood-Kette und eines Möbelhauses verbleiben. Dienst betont, dass gerade für die Gastronomie in den letzten 20 Jahren vieles erschwert wurde, die „unzähligen Vorschreibungen“ mündeten in finanziellen Investitionen, die die Wirte stemmen mussten. Zugleich werde es immer schwieriger, sich bei Banken Geld ausleihen zu können: „Es ist unmöglich, dass sich ein junger Wirt etwas aufbauen kann“, sagt Dienst.

