„Sport verbindet Generationen – Alt und Jung können diese Geräte nutzen, dafür sind sie konzipiert. Outdoor-Fitnessparks kommen ja auch in Österreich in Mode“, weiß er. Die Idee dafür stamme angeblich aus New York, wo schon seit vielen Jahren solche Fitnessparks genutzt werden. „Sie verbinden Generationen, denn Sport kennt keine Grenzen, keine Hautfarbe, und deshalb boomen die Parks überall“, erzählt der Gemeinderat. Man wolle diesem Trend folgen und ein Zeichen für Gesundheit und soziale Kontakte setzen.

„Ich bin mir sicher, dass dieser Park eine Bereicherung für Stockerau ist“, so Kurzmann. Vorgestellt wurde das Projekt bereits im Ausschuss Umwelt und Parkanlagen, die Signale für eine Umsetzung seitens der Gemeinderatskollegen seien positiv gewesen. Als Standort gefällt Kurzmann ein Platz neben der Skaterbahn in der Alten Au, sodass der Outdoor-Fitnesspark auch in Verbindung mit dem Sportverein gebracht wird und ebenso für die Menschen, die die Laufstrecken der Au in Anspruch nehmen, leicht zugänglich ist. In der nächsten Gemeinderatssitzung stellt Kurzmann den Antrag für die Umsetzung.