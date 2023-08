Flohmarkt: Es geht weiter trotz Kika-Schließung

Kein Kopfzerbrechen brauchen sich derzeit die Standler des sonntäglichen Flohmarkts am Parkplatz der mittlerweile ehemaligen Kika-Filiale in Stockerau zu machen. Schon kurz nachdem klar war, dass dieses Möbelhaus geschlossen wird, meldeten sich die neuen Eigentümer der Immobilie, die Supernova Gruppe, bei den Veranstaltern und versicherten, dass weiterhin am Parkplatz gefeilscht, gekauft und verkauft werden kann. Neben einigen gewerblichen Händlern bieten vor allem sehr viele Private Sonntag für Sonntag ihre alten und nicht mehr benötigten Dinge zum Verkauf an.

Der Flohmarkt selbst blickt auf eine lange Geschichte zurück. Nach ersten Stationen in Ziersdorf, Seitzersdorf-Wolfpassing und Niederrußbach kam die Familie Schmidt, Veranstalter und Organisator dieses Flohmarkts, vor 30 Jahren nach Stockerau. Die ersten Jahre fand man die Standplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite, auf den Gründen von Peter Max. Nachdem diese Immobilie verkauft wurde, übersiedelte man im Jahr 2000 auf den jetzigen Standort.

Zu Beginn waren gerade mal fünf Händler dabei, aber relativ rasch erhöhte sich diese Zahl. Beim Lokalaugenschein am vergangenen Sonntag waren an die 80 Standler vertreten. Die Besucherzahlen sind wetterabhängig. An einem durchschnittlichen Sonntagvormittag schauen um die 700 bis 800 Besucher vorbei.

Wer früh kommt, hat die besseren Chancen

Aufgebaut wird bereits ab vier Uhr in der Früh, ehe sich dann um sechs Uhr „die Tore“ öffnen. Stöbern und feilschen kann man hier nach Herzenslust. Von antiquarischen Büchern, Kunsthandwerk, Taschen und Kleidung bis hin zu Technik findet man so manch verborgenen Schatz. Und freut sich dann, wenn man mit einem echten Schnäppchen nach Hause geht.

Der Flohmarkt, der von Größe und Angebot einzigartig in der Region ist, findet von März bis Ende November statt. Die Besucher sind zu einem großen Teil Stammgäste, aber gerade in den letzten Jahren schauten auch viele neue Kunden aus unseren Nachbarländern wie Tschechien oder der Slowakei vorbei.

Und Flohmarkt ist keine Frage des Alters: „Es ist toll, dass auch immer mehr junge Aussteller auf unserem Flohmarkt vertreten sind“, freut sich Wolfgang Schmidt, einer der drei Brüder, die für die Organisation verantwortlich zeichnen.

Wer selbst ausstellen möchte, wendet sich am besten direkt an die Familie Schmidt. Kontaktdaten findet man auf www.antikcenter.at/flohmarkt