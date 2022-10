„Forsthaus Rampensau“: Wendy Night auf der Alm

18 Promis wohnen zwei Wochen lang in einem abgelegenen Bauernhaus in Kärnten und werden dabei rund um die Uhr gefilmt – das ist das Konzept des ATV-Formats „Forsthaus Rampensau“, das derzeit immer donnerstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Unter den Bewohnern ist auch die Stockerauer Burlesque-Tänzerin Michaela Wolf, besser bekannt als „Wendy Night“.

„Dass man immer gefilmt wird, hat mir gar nichts ausgemacht“, lacht Wolf im NÖN-Gespräch. „Man gewöhnt sich dran, aber ganz vergessen kann man die Kameras nicht.“ Sie sagte sofort zu, als ATV fragte, ob sie gemeinsam mit ihrem guten Freund, dem Starfriseur Josef Winkler, einziehen möchte. Gedreht wurde zwei Wochen im Sommer; kurz danach verunfallte Winkler, den sie schon seit 2004 kennt. Sein Schicksal machte Schlagzeilen: Nach einem Sturz lag er lange im Koma, nun befindet er sich laut Wolf auf dem Wege der Besserung.

„Mag es, an meine Grenzen zu gehen“

Der Hauptgrund für die Zusage waren für Wolf die unterhaltsamen Spiele, in denen sich die Teilnehmer messen müssen: „Mir taugt der Wettkampf und ich mag es, an meine körperlichen Grenzen zu gehen, deshalb hab ich auch mit 16 Jahren überlegt, zum Bundesheer zu gehen.“ Es wurde dann aber der Showtanz, nachdem sie Filme wie „Striptease“ gesehen hatte und begeistert war. Ihr Motto lautet: „Ausziehen, aber mit Stil“. In ihrer Rolle als Wendy Night ist sie österreichweit gefragt und neben TV-Auftritten auch auf der Bühne zu bewundern.

Die erste von sieben Ausgaben von „Forsthaus Rampensau“ war sehr erfolgreich, bei rund 600.000 Zuschauern darf sich ATV über Marktanteile von zehn Prozent freuen. Das begeistert Wolf: „Wenn man bedenkt, dass zur gleichen Zeit Fußball und die Diskussion der Präsidentschaftskandidaten gelaufen sind, ist das ein super Wert.“

Näheres über den Verlauf der Sendung darf sie nicht verraten; sie verspricht nur, dass auf die Zuschauer viel Unterhaltung zukommen wird. Das Siegerpaar darf sich über den Gewinn von 20.000 Euro freuen.

