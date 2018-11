„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und alle Möglichkeiten breit in unseren Gremien diskutiert und durchdacht“, sagt FPÖ-Gemeinderat und Stadtparteichef Wolfgang Mayer. „Alleine die kommenden Gemeinderatstermine am 27. November sowie am 3. und 5. Dezember zeigen das geplante Sitzungschaos der gespaltenen SPÖ-Fraktion.“ so Mayer weiter.

Gleichzeitig sei davon auszugehen, dass die SPÖ kein tragfähiges Budget zusammenbringt und dieses „maximal in einer „Husch-Pfusch-Aktion“ an den Bürgern vorbei durchwinken will.“ Die Sozialdemokraten hätten intern die eigene Partei nicht mehr unter Kontrolle hat. „Wer so vom internen Chaos getrieben ist, kann für die FPÖ derzeit kein Partner sein. Unzählige Gespräche mit der Bevölkerung stützen diesen Entschluss!“ so Mayer.

