Franz Penner will auch mit 70 Visionen verwirklichen

Franz Penner wird am 10. Juli 70 Jahre alt: Der Stockerauer hat viel im wirtschaftlichen Bereich der Stadt bewirkt - und verfolgt nach wie vor Pläne, über die er (noch) nichts verraten will. „Mit 70 ist noch lange nicht Schluss“, sagt er. „Ich habe immer neue Visionen, ich will das Beste für die Bevölkerung rausholen, ich möchte Arbeitsplätze in Stockerau bieten, damit die Menschen nicht pendeln müssen, und gute Betriebe langfristig ansiedeln.“

Franz Penner, Kommerzialrat und Träger des Goldenen Verdienstzeichens in Niederösterreich, ist der erste Sohn der Transport- und Reisbüro-Unternehmer Franz und Maria Penner. Er war Geschäftsführer im elterlichen Betrieb, bevor er ein eigenes Transportunternehmen gründete. Seine Firma war „Haus-Frächter“ von Firmen wie Lieferbeton oder Isover Austria, versorgte Automarken wie Peugeot und Citroën und bediente 180 Händler.

Der Transportunternehmer gründete die erste Baurestedeponie im Bezirk, um Bauschutt wiederverwerten zu können. „Es war mir immer ein großes Anliegen, dass die Bürger von Stockerau und Umgebung ihren Bauschutt fachgerecht entsorgen können.“

1982 begann er, auf eigenen Grundstücke und mit Unterstützung der Stadtgemeinde Betriebe anzusiedeln. „In den darauffolgenden Jahren wurden über 500 Arbeitsplätze für die Stockerau Bürger geschaffen“, erklärt Penner. Die Lohmann Klebebandsysteme GesmbH gehört dazu - sie produziert smarte Sensorpflaster etwa zur Temperaturmessung - oder das Zentrallager der PSA-Gruppe für Peugeot und Citroen in Spillern mit 120 Arbeitsplätzen. Anfang 2000 ist es ihm gelungen, mit „Stop Shop“ das erste Fachmarktzentrum an der Autobahn-Abfahrt Ost zu errichten.

Kreisverkehr bei der Autobahn-Abfahrt Ost: Ein Nein von Sachverständigen

Seit 15 Jahren setzt er sich dafür ein, dass dort ein Kreisverkehr entsteht (die NÖN berichtete): Penner beobachtet die täglichen Staus auf der B3 und der A22-Anschlussstelle. „Ich hatte erst voriges Jahr wieder eine Verhandlung mit Sachverständigen“, erzählt er. Diese winkten erneut ab, was der Wirtschaftstreibende mehr als bedauert. Das Fachmarktzentrum und die Penner GmbH würden davon profitieren.

„Ich hätte mich mit einem Drittel auch finanziell beteiligt“, betont er. „Es ist auch der Druck der Stadtgemeinde zu wenig vorhanden.“ Jetzt plant er eine Einfahrt auf eigenem Grundstück hinter der Drogerie Müller, um dem Bypass entgegenwirken zu können. „Dann ist der Kreisverkehr gestorben“, sagt er.

Über das Versagen der Stockerauer Großbetriebe

Kritisch sieht er die Entwicklung der Wirtschaft in der Stadt: „Die Großbetriebe haben versagt“, analysiert er geradeheraus. „Man hat verabsäumt, die Infrastruktur zu schaffen.“ Vor 30 Jahren sei es okay gewesen, dass Institutionen wie die „M-U-T“ mitten in der Stadt das Wachstum vorantreiben können. Aber sie haben den Absprung verpasst, Siedlungsgebiete zu verlassen und am Stadtrand eine neue Existenz aufzubauen. Der Stadtkern hätte belebt werden können, findet Penner.

Die Leerstände im Zentrum führt er darauf zurück, dass die Menschen lieber mit dem Auto einkaufen fahren - und Hausbesitzer zu hohe Mieten verlangen. Das könne sich niemand leisten, dazu brauche es finanzielle Unterstützung vom Land und von der Gemeinde. Wünschenswert wäre für ihn eine Einbahnregelung auf der Hauptstraße.

Penner, der sich 35 Jahre lang in der Wirtschaftskammer engagiert hat und „für meine Unternehmer immer gekämpft habe“, sieht die derzeitige Wirtschaftslage in Österreich „nicht sehr negativ“. „Der Mittelstand ist sehr gut aufgestellt und wir haben tüchtige, junge Unternehmer, die sich selbstständig machen.“ Leise treten kommt für ihn nicht infrage: „Solange es der liebe Gott gut mit mir meint, werde ich Visionen verwirklichen.“

Zur Person

Franz Penner, geboren am 10. Juli 1953 in Stockerau, ging in seiner Heimatstadt in die Schule, absolvierte eine Kfz-Mechanikerlehre und wurde nach dem Präsenzdienst Geschäftsführer im elterlichen Betrieb, einem Transport- und Reisebüro-Unternehmen.

1977 heiratete er Herta Loibl aus Großmugl. 1980 gründete ein eigenes Transportunternehmen, eine Konkurrenz zum elterlichen Betrieb. Seine drei Kinder werden das Penner-Imperium weiterführen.