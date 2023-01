Franz Sovis: Meister der Perspektive

Werbung

Seit bald 70 Jahren ist der gebürtige Stockerauer Franz Sovis bereits als autodidakter Künstler tätig. Dabei strebt der 90-Jährige nach akribischer Perfektion. Diese spiegelt sich in der Vielfalt seiner Werke wieder. Sovis bedient sich verschiedenster Techniken, das Spektrum reicht von Zeichnungen mit Bleistift, Tusche und Kohle, Radierungen und Linolschnitte über Ölpinsel- und Ölspachtelarbeiten bis zu den verschiedensten Mischtechniken.

1932 in Stockerau geboren, besuchte Sovis erst das Realgymnasium Stockerau, danach die HTL für Maschinenbau in Wien. Bereits im Jahr 2000 wurde er mit dem Kulturehrenzeichen der Stadt Stockerau in Gold ausgezeichnet. Zusätzlich ist er Ehrenobmann des Kunstvereins Stockerau und Umgebung.

Seine Motive findet der Künstler vor der Haustüre. Er bildete Motive aus dem Weinviertel ebenso ab wie historische Gebäude aus Stockerau und Wien sowie pittoreske Au-Motive. Aber auch Reiseeindrücke von Australien oder aus der Südsee wurden bildlich dargestellt. So, wie das Schaffen von Sovis nicht alleine auf Österreich beschränkt ist, so ist es auch mit den Bildern: Viele seiner Werke befinden sich in Privatbesitz in Österreich, aber auch in Deutschland, Australien und Argentinien.

Beglückende Stunden mit der Malerei

Für den Maler muss es nicht immer der auffallende Prachtbau sein, den er auf die Leinwand bannt. Es ist eher das „unbedeutende Etwas“, das erst in einer Skizze festgehalten wird. Ein Baum, ein wackeliger Zaun, ein Stein oder ein Kreuz am Wegesrand werden ebenso zum Motiv wie eine Brennnessel oder ein Holunderstrauch, die sich ihren Weg ins Licht bahnen. Für Sovis sind es beglückende Stunden, wenn er auch nur ein kleines Blatt aneinem Strauch malt, sich dabei aber mit dem Objekt beschäftigt.

Doch Sovis ist mehr als „nur“ ein Maler. In Sierndorf hat er den ehemaligen Aufbahrungsraum beim Friedhof zu einer Kapelle umgebaut. Pfarrer Peter Brabenetz hatte dies im Jahr 2000 angeregt, verunglückte aber wenig später. Der Pfarrgemeinderat beschloss, die Kapelle fertigzustellen. Die künstlerische Gestaltung sowie die laufende Baukoordination wurden von Sovis übernommen. Die Kapelle wurde 2006 zu Ehren der Heiligen Peter und Paul geweiht.

Sein Wissen, sein Können und seine Art der Beschäftigung mit dem Motiv gibt Sovis noch immer weiter: Er betreut Hobbymaler bei allen gängigen Techniken und bei Problemen mit der Perspektive.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.