Frischeis feierte 75er: „Kennen seit der Gründung keinen Stillstand“

Was 1948 in Stockerau durch den persönlichen Einsatz und unternehmerisches Geschick der Eheleute Josef und Antonia Frischeis als Handel für Holz und Holzwaren begann, steht heute mit 72 Standorten auf zwei Kontinenten und einem weitverzweigten internationalen Vertriebsnetzwerk als eines der führenden Holzhandelsunternehmen im europäischen Spitzenfeld. Der Holzgroßhändler J. u. A. Frischeis (JAF) sieht sich heute als starker Partner für das holzverarbeitende Gewerbe, für die Bauindustrie und den Wiederverkauf.

Lieferanten, Kunden und Mitarbeitende feierten nun gemeinsam den 75. Geburtstag des Betriebs an seinem Gründungsort in der Stockerauer Gerbergasse. Bei der Hausmesse war das Who’s who der Holzindustrie vertreten, aber auch Aussteller wie das Künstlerhaus Wien zeigten die Anwendungsvielfalt des Naturmaterials Holz. Rund 1.500 Gäste folgten der Einladung.

Jüngste Innovationen wie die vollautomatische Möbelteileproduktion, das softwareprogrammgesteuerte Flächenlager und das – mit neuester Lagertechnik ausgestattete – Zentrallager für Böden und Türen gaben einen kleinen Einblick in die Innovationskraft des Unternehmens, das mit seiner 75-jährigen Expertise auch die Zukunft des Holzhandels aktiv gestalten möchte.

„Unser Unternehmen kennt seit seiner Gründung keinen Stillstand. Die letzten 75 Jahre waren geprägt von gesellschaftlichen Umbrüchen und technologischer Weiterentwicklung“, betont JAF-Geschäftsführer Werner Stix. „Wir holen mit unseren Services bei JAF unsere Kunden ab und entwickeln so gemeinsam die Holzbranche weiter. Dabei sind wir uns der Tatsache bewusst, dass wir sowohl gesellschaftliche als auch ökologische Verantwortung tragen. Als Experten für das Bauen und Wohnen mit Holz sind wir Botschafter und Fürsprecher für einen Baustoff, dessen Epoche gerade erst angebrochen ist.“

Die JAF entwickelte den Handel mit Holz kontinuierlich weiter: Das breite Serviceangebot und die moderne Lager- und Logistikkompetenz werden dabei hervorgehoben. Josef und Antonia Frischeis zeigten sich maßgeblich für die Entwicklung des österreichweiten Niederlassungsnetzwerks verantwortlich, Sohn Johann Frischeis übernahm nach dem Tod des Vaters 1978 die Geschäftsführung. Bis zu seinem Tod im Jahr 2020 lenkte er das Unternehmen visionär weiter und führt JAF auf das internationale Parkett.

Heute ist JAF in Europa und in Asien mit knapp 3.000 Mitarbeitenden an 72 Standorten vertreten, weltweit wird mit Holz und Holzwerkstoffen gehandelt. Dabei erfüllt der Holzhändler, neben seiner wichtigen Versorgungsfunktion für das holzverarbeitende Handwerk und die Industrie, auch mehrere zentrale Dienstleistungsfunktionen. Als verlängerte Werkbank des Tischlers schneidet und bekantet JAF im modernen Maschinenpark Plattenprodukte oder produziert Möbelteile. Das Unternehmen unterstützt zudem bei der Planung und Umsetzung von Holzbau-Projekten - auch mit Planungs- und Beratungstools im Onlinebereich.

