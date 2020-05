Gedanken zum "Tag der Befreiung" .

Im Vorjahr feierten die Grünen Stockerau erstmals ihr "Fest der Freude": Damals wurde am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, zu einer Lesung mit Musik unter freiem Himmel geladen. Ganz klar also, dass diese Veranstaltung in Zeiten von Corona nicht umsetzbar war.