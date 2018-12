Angst macht sich bei Hundebesitzern breit: Vergangene Woche soll beim Freilaufplatz beim Erholungszentrum von Unbekannten Rattengift ausgelegt worden sein, die Stadt wurde darüber von besorgten Bürgern informiert. Auch beim Senningbach nahe der Emmerich-Czermak-Straße wurde das Gift verteilt; zwei Hunde erlitten eine Vergiftung und wurden von Tierärztin Christine Plattner behandelt.

„Ich kann Hundebesitzern nur raten, die Augen offen zu halten und bei Verdacht sofort den Tierarzt zu konsultieren.“Christine Plattner, Tierärztin

„Es war definitiv Rattengift. Gott sei Dank ist aber alles gut ausgegangen“, ist Plattner froh, dass sie die Hunde noch retten konnte. Erst vor Kurzem hatte die Veterinärin Alarm geschlagen, da ein Tier beim Freilaufplatz in Leitzersbrunn Gift gefressen und schwer darunter gelitten hatte. „Ich kann Hundebesitzern nur raten, die Augen offen zu halten und bei Verdacht sofort den Tierarzt zu konsultieren.“

Schilder sollen Hundebesitzer warnen

Der letzte Hilferuf von Hundefreunden erfolgte letzten Samstag: Bei der Brücke im Stadtpark wurden Speckstreifen gefunden, die mit einem weißen Pulver bestreut waren. Die Polizei wurde umgehend alarmiert. Bei der Stadt ist dieser Vorfall bisher nicht bekannt. Beim Freilaufplatz beim Freibad und am Senningbach brachte die Gemeinde jedoch Schilder an, um Hundebesitzer und Familien zu warnen. „Seither wurde uns nichts mehr gemeldet“, weiß Stadtamtsdirektorin Maria-An-drea Riedler.

Auch beim Freilaufplatz nahe dem Erholungszentrum wird gewarnt: Unbekannte haben Giftköder ausgelegt. Zwei Hunde, die beim Senningbachspazieren waren, konnten gerade noch gerettet werden. | Sturm

Auf Facebook schlagen die Vorfälle indes hohe Wellen: „Alle Jahre wieder um die selbe Zeit, seit fünf Jahren geht das so bis in den Frühling. Erschreckend, dass dem bis jetzt nicht das Handwerk gelegt wurde und jedes Jahr Hunde sterben müssen!“, so eine Facebook-Userin. Ein anderer sieht auch eine Gefahr für Kinder: „Tiere und Kinder laufen Gefahr, vergiftet zu werden. Was ist los mit Stockerau?“, fragt er sich.