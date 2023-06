„Gitti City“: Eine fulminante Show für psychisch erkrankte Kinder

An die 300 jungen Künstler von sechs unterschiedlichen niederösterreichischen und Wiener Institutionen gestalteten das diesjährige Programm der Benefizveranstaltung „Kinder für Kinder“ im Stockerauer Z2000 zugunsten psychisch kranker Kinder und Jugendlicher. Die drei- bis 20-jährigen Akteure vermittelten heuer die Botschaft „Du wirst gesehen“ an die Betroffenen.

Diese Benefizveranstaltung, die von Karina Scheidl ins Leben gerufen wurde und in Zusammenarbeit mit dem Fit- & Vitalclub „Gitti City“ umgesetzt wird, findet bereits seit 2012 statt. Der Erlös der heurigen Events geht an den Stockerauer Verein „punkt.um“ (https://punkt-um.eu). Dieser Verein, der sich rein aus Spenden finanziert, bietet Psychotherapie und Beratung zu den unterschiedlichsten Themen in Einzel- oder Gruppensitzungen an.

Heuer wirkten neben dem Gitti-City-Club auch das Polgargymnasium in Wien 22, die Offene Volksschule Herzmanvosky-Orlando-Gasse, das Dance -Studio Rock'n Vision und Mitglieder des österreichischen Nationalkaders der rhythmischen Gymnastik und Sportaerobic an dem sehenswerten und abwechslungsreichen Programm mit.

Geboten wurde eine flotte, action- und farbenreiche Show mit viel Akrobatik und tollen Gesangseinlagen. Der tosende Applaus des Publikums im bis auf den letzten Platz gefüllten Veranstaltungssaal war die Belohnung für die jungen Akteure. Doch es gab noch mehr Gewinner an diesem Abend: der Verein „punkt.um“, der sich über den Erlös der Veranstaltung freuen darf, und nicht zuletzt die psychisch erkrankten Kinder und Jugendlichen, denen dieser Abend gewidmet war.