Zum bereit neunten Mal wurden die Top-500-Arbeitgeber in Österreich auf ihre Recruiting-Qualität getestet und die Besten mit dem goldenen Best-Recruiters-Gütesiegel ausgezeichnet. Branchenintern setzte sich JAF gegenüber den Konkurrenten in der Sparte Großhandel/Vertrieb durch und erlangte vor Transgourmet Österreich GmbH und Haberkorn GmbH den ersten Platz.

Die Recruiting-Spezialistin Petra Liess freut sich über den Sieg: „Diese Auszeichnung ehrt uns wirklich sehr. Sie zeigt, dass JAF kontinuierlich die Qualität des Recruitings-Prozesses verbessert. Es ist großartig, dass unsere ganzheitliche Strategie erfolgreich ist und durch die Best Recruiters-Auszeichnung 2018/19 gewürdigt wird.“

„Ein respektvolles Miteinander ist einer unserer zentralen Unternehmenswerte. Authentizität, Offenheit für die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Qualitäten als Arbeitgeber und Kommunikation auf Augenhöhe leiten die JAF-Recruiting-Strategie“, beschreibt die Personalleiterin Maria Bärenreuter.

Vom lokalen Holzhändler zum europäischen Marktführer

Der Holzhändler, der vor 70 Jahren im niederösterreichischen Stockerau als Familienunternehmen begann, hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem österreichischen Großhandelsunternehmen zum Marktführer im Holzhandel in Zentral- und Osteuropa entwickelt. Das kontinuierliche Wachstum schlägt sich auch in den Unternehmenszahlen eindrücklich nieder: Allein in diesem Jahr wuchs die Anzahl der Mitarbeiter bislang auf rund 3.000.

