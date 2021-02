2.100 Getestete, zehn Teststraßen, 40 Mitarbeiter und nur ein positiver Fall: Die Kennzahlen der Corona-Testaktion am Sonntag sprechen Bände. Trotz großem Andrang hatte das Freiwilligenteam rund um Stadtarzt Amir Baradar alles im Griff, „wir mussten auch nicht auf die Bereitschaft zurückgreifen“, erzählt er. Maximal 20 Minuten musste während des größten Andrangs auf den Test gewartet werden, für die meisten war der Abstrich jedoch innerhalb weniger Minuten erledigt.

ÖVP-Stadtchefin Andrea Völkl war selbst in der Milleniumshalle vor Ort und ist von dem Einsatz der Freiwilligen, aber auch von der Disziplin der Getesteten begeistert: „Alle halten zusammen, sind diszipliniert und verständnisvoll“, bedankt sie sich. Bis zu zwölf Teststraßen hätten die Kapazitäten zugelassen, man war für den erwarteten Ansturm durch die Wiedereröffnung des Handels also bestens gerüstet.

Sonntag war der erste Tag, an dem in der Milleniumshalle getestet wurde. Zuvor waren die Freiwilligen im Z2000 stationiert. Im Veranstaltungszen trum standen zwei Teststationen im Erdgeschoß mit jeweils zwei Abnahmen und eine weitere Station im oberen Stockwerk zur Verfügung.

Standortwechsel, um Kapazitäten zu erhöhen

Da die Aktion von den Bürgern sehr gut angenommen wurde, wurde das Angebot erweitert. Baradar, der sich um die Organisation der Testaktion kümmert, erklärt diesbezüglich: „Um die Kapazitäten zu erhöhen, gab es einen Standortwechsel. Seit Sonntag finden die Tests in der Milleniumshalle beim Sportzentrum in der Au statt.“ Außerdem wird die Testung, die bisher donnerstags, freitags und sonntags stattfand, in Zukunft auch dienstags angeboten. „Die Öffnungszeiten bleiben jedoch gleich (16 bis 20 Uhr), da wir gemerkt haben, dass die Uhrzeit von den Leuten gut angenommen wird und die freiwilligen Helfer ja auch ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen müssen“, ergänzt der Arzt.

Wie viele Leute das Testangebot nutzen, sei im Vorhinein schwer abzuschätzen: „Das Hauptproblem dabei ist, dass viele Leute vorbeikommen, die nicht vorregistriert sind.“ Eine Voranmeldung ist laut dem Stadtarzt jedoch auf jeden Fall empfehlenswert. Er argumentiert: „Bei Personen, die nicht registriert sind, sind persönliche Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, Sozialversicherungsnummer usw. erst zu erfassen, was Zeit kostet und den gesamten Prozess verlangsamt.“

Prinzipiell funktioniert das Testsystem laut Baradar aber sehr gut. Der reibungslose Ablauf sei vor allem den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die bei den Testungen im Einsatz sind, zu verdanken. „Ohne sie wäre es nicht möglich. Die Stimmung bei uns ist super und die Zusammenarbeit funktioniert wirklich gut“, zeigt sich der Stadtarzt dankbar.

Zwei der Mitarbeiter sind Verena Zeman und Jasmin Krückl. „Wir freuen uns, wenn wir helfen können, einen wichtigen Beitrag zu leisten, um die Krise zu bewältigen“, so die beiden Frauen, die beruflich im medizinischen Bereich tätig sind.