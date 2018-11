In einigen Bereichen der Lenaustadt ist es nach wie vor üblich, Fahrzeuge in öffentlichen Grünanlagen abzustellen bzw. zu parken. „Das widerspricht öffentlichen Interessen und führt zu störenden Missständen im örtlichen Gemeinschaftsleben“, weiß der zuständige VP-Stadtrat Karl Kronberger. Die Grünanlagen werden durch die abgestellten Fahrzeuge beeinträchtigt und zerstört sowie die Mäharbeiten der Gemeindemitarbeiter behindert.

Kronberger hat seinen Kampf gegen diese Unsitte vor rund einem Jahr begonnen: „Damals wurde im Stadtrat beschlossen, den Grünparkern Einhalt zu gebieten. In einem Bericht in der Gemeindezeitung wurde darauf verwiesen und auch darauf, dass ein Abstellen und Parken nach dem NÖ Gebrauchsabgabengesetz von 1973 eigentlich verboten ist und es bei weiterer Verwendung der Grünanlage zu Konsequenzen kommen wird“, erinnert er. Auch die NÖN hat damals berichtet.

Einführung von Hinweiskärtchen

Doch alle Appelle blieben von den Fahrern ungehört. Im Stadtrat wurde daher die Einführung von Hinweiskärtchen diskutiert: „Mit diesen Kärtchen sollte auf die gesetzliche Regelung und das Verbot der Abstellung in öffentlichen Grünanlagen und die möglichen Konsequenzen hingewiesen werden. Die Verteilung sollte durch Gemeindemitarbeiter erfolgen, die Kärtchen sollen hinter die Scheibenwischer gelegt werden“, so Kronberger.

Das Vorhaben wurde schließlich Anfang Juni 2018 im Stadtrat beschlossen. „Leider folgte dem Beschluss keine Umsetzung. Bisher liegen noch immer keine Hinweiskärtchen vor. Die Produktion kann doch nicht so lange auf sich warten lassen“, ist Kronberger verärgert.

Auch am Körnerplatz, an dem viel in Grünanlagen geparkt wird, ärgert man sich über den Ist-Zustand: „Das sind keine Bewohner, wir haben uns Abstellplätze geschaffen. Wir wollen selber nicht, dass Leute auf der Wiese parken“, so Bewohnerin Claudia Zeinlinger.

Die NÖN-Nachfrage bei der Stadtgemeinde brachte jedoch positive Neuigkeiten: Die neue Methode zur Verwarnung ist auf Schiene, bald können die neuen Hinweiskärtchen eingesetzt werden.