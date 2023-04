Gründonnerstagspartie: In launiger Manier den 140. Streich bestritten

Vollbild

Schrittmacher Poldi Franzel übernimmt von Peter Voritzka den Schrittmacherstock mit Radglocke (ist Signal für Abmarsch) in Anwesenheit vom "Lustigen Hermann" Maringer. Partieführer Hannes Wild bei der Station der Firma "Auf&Zu". Kassier Markus Niederreiter, Merker Gerald Maierhofer und Partieführer Hannes Wild bei der Mautstation in Unterzögersdorf. Partieführer Hannes Wild erzählt den "Jungfrauen" eine Geschichte. Die heurigen "Jungfrauen": Männer, die zum ersten Mal Teil der Gründonnerstagspartie sind. Beim Gedenkstein in der Binderau Binderau-Gedenkstein 2023 nahmen 107 Teilnehmer an der 140. Gründonnerstagpartie teil.

