Grüner Stadtrat: Wegverbot bei Fischwanderhilfe soll fallen

Das Kraftwerk Greifenstein ist ein Hindernis für die Fische, aber die 2017 errichtete und weitläufige Fischwanderhilfe stellt die Durchgängigkeit der Gewässer her. Allerdings besteht seitdem eine Barriere für Erholungssuchende: Sie dürfen die Begleitwege beim Umgehungsbach nicht benutzen, Verbotschilder zeigen dies an. Das stört Grüne-Stadtrat Dietmar Pfeiler gewaltig und dazu hat es erst eine forstrechtliche Verhandlung gegeben, wo er mit Vertretern der Bezirkshauptmannschaft und dem Verbund vor Ort war.

Bezirkshauptmann-Stellvertreter Thomas Krenhuber, Stellvertreter erklärt: „Bei diesem Begleitweg handelt es sich um eine Werksstraße der Verbund AG, die in Privateigentum steht. Es handelt sich nicht um einen Wald im Sinne des Forstgesetzes.“ Die Wege wurden „zum Erhalt der Fischwanderhilfe gebaut und gehört zum Kraftwerk“, sagt ebenso Verbund-Pressesprecher Florian Seidl.

Das ist für Pfeiler nicht nachvollziehbar. „Der Bereich ist als Wald gewidmet und im Forstgesetz steht, dass zu einem Wald dauerhaft bestockte und vorübergehend unbestockte Flächen gehören. Daher gilt das Betretungsrecht“, argumentiert er. Waldwege haben zudem oftmals eine mehrfache Nutzung: Sie dienen forstlichen Zwecken und werden benutzt, wenn Wehren verklaust sind, oder die Jäger in die Au fahren. „Es gibt 35 andere Zwecke, deswegen kann man nicht sagen, dass es jetzt kein Waldweg ist. Dann wird’s, finde ich, sehr willkürlich.“ Pfeiler sagt, dass es sich bei den Wegen nur in einem Fall um eine Wegparzelle des Eigentümers handelt und als solche gewidmet ist.

Verbund: „Waldrand noch nicht hoch gewachsen“

Verbund-Sprecher Seidl ergänzt: „Nach wie vor ist die Situation im Nahbereich der neuen Fischwanderhilfe so, dass der Waldrand noch nicht hoch genug gewachsen ist, um sich selbst vor Windwurf zu schützen.“ Der Verbund sei als Wegerhalter der Sicherheit verpflichtet. „Wir bitten daher um Verständnis, wenn der Begleitweg zur Fischwanderhilfe noch immer nicht offen steht“, sagt er. „Wir stehen vor dem schwierigen Spagat, ausreichend Sicherheitsabstand zum Weg zu schaffen und dennoch möglichst wenig vom Bestand zu roden. Der einzige Ausweg ist das Aufforsten.“ Dies brauche längere Zeit und werde durch Wildverbiss ständig erschwert.

Pfeiler will sich jedenfalls dafür einsetzen, „dass das Betretungsrecht nicht mit falschen Argumenten beschnitten wird“. Er nimmt privates Geld in die Hand, hat bereits einen Rechtsanwalt beauftragt, will juristische Experten kontaktieren und: „Ich werde die alpinen Vereine – die Naturfreunde und den Alpenverein – ins Boot holen.“

Für ihn sind die Wege eine Bereicherung des Erholungszentrums. „Die Bevölkerung hat sich geärgert. Ich sehe das schon als einer meiner Aufgaben, mich für sie einsetzen. Man sollte das nicht schulterzuckend hinnehmen.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.