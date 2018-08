„Laut für die Leisen, stark für die Schwachen“ – so lautet auch dieses Jahr das Motto der Harley Davidson Charity Tour. Stockerau leistet wie in den beiden vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag. Mit den gesammelten Spenden werden bedürftige Menschen unterstützt, in erster Linie Kinder, die an verschiedenen Arten von Muskelerkrankungen leiden. Am Freitag, dem 10. August, um 12 Uhr ist es soweit: Dann bebt der Asphalt, wenn 300 Harleys für den guten Zweck am Rathausplatz ankommen.

Aus nächster Nähe können die vielen individuellen Harley- Davidson-Modelle begutachtet werden. Heimische Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl und auf der Bühne verspricht Livemusik tolle Unterhaltung. Der Stockerauer Glasermeister Oliver Bartosch begeisterte wieder einmal viele Wirtschaftstreibende der Stadt, für die gute Sache zu spenden. „Nach zwei Tourstopps in den vergangenen Jahren freue ich mich riesig, dass Stockerau nun ein Teil der großen Harley Davidson Charity Tour ist“, zeigt sich Bartosch, Initiator und Veranstalter des Kick-off-Events in Stockerau, sehr erfreut. „Ohne die vielen spendenfreudigen Unternehmen in unserer Stadt wäre das gar nicht möglich.“

„Gemeinsam mit dem Motorrad zu fahren ist viel lustiger als ganz allein“

Mit der Harley zu cruisen ist für den Stockerauer Glaser mehr als ein Hobby: Es ist Teil seines Lebens, sein Traum von persönlicher Freiheit. Aber nicht nur der Spaß steht hier im Vordergrund. Im Rahmen der Harley Davidson Charity Tour ist er engagiert, möglichst viele Spenden für muskelkranke Kinder zu sammeln.

Bartosch hat Anfang des Jahres die Harley Society Stockerau ins Leben gerufen. Es ist eine Gemeinschaft, die als Interesse das Motorradfahren hat. „Gemeinsam mit dem Motorrad zu fahren ist viel lustiger als ganz allein“, so Bartosch zum Hintergrund der Initiative. Jeder, der gerne in der Gruppe Motorrad fährt, kann sich dem Netzwerk anschließen und ganz ungezwungen an gemeinsamen Ausfahrten teilnehmen. Aber auch die gute Sache wird unterstützt: „Mit dem Verkauf unserer Harley-Society-Aufnäher unterstützen wir den Harley Davidson Charity Fonds und damit muskelkranke Kinder“, so Bartosch weiter. Die Aufnäher gibt es bei Glas Bartosch, Optik Kelterer und natürlich beim Event am 10. August um 15 Euro zu kaufen.