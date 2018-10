Der Maisbirbaumer Manuel Graf wandte sich nach dem Vorfall an die NÖN und erhebt schwere Vorwürfe gegen das Landesklinikum: „Die Ärzte haben in meinem Fall die Sorgfaltspflicht nicht erfüllt“, ist er nach zwei Bypässen und drei Stents überzeugt. Er will nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen das Landesklinikum erstatten.

Dem Landesklinikum ist der Fall Graf bekannt. „Er hat sich mit seiner Beschwerde bereits im Jahr 2015 an die Niederösterreichische Patientenanwaltschaft gewandt. Der Fall wurde somit durch externe Sachverständige überprüft und dabei im Urteil 2016 festgestellt, dass kein medizinischer Behandlungsfehler seitens des Landesklinikums Stockerau vorlag“, macht Doris Slama, Sprecherin des Landesklinikums, klar. „Sofern er sich nun neuerlich mit diesem Fall an die Staatsanwaltschaft gewendet hat, kann zu einem laufenden Verfahren keine weitere Auskunft erteilt werden.“

Mehr dazu