Helfer spendeten für HAK-Schülerin

40 freiwillige Helfer waren am Samstag wieder unter der Leitung von Stadtarzt Amir Baradar für Impfwillige im Einsatz. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr kamen 820 Personen ins Blabolil-Heim zur Impfung. „In der Mehrzahl waren es dritte Impfungen, acht Prozent waren erste Stiche“, gab Baradar bekannt.

Auf Initiative der Flüchtlingskoordinatorin des Roten Kreuzes Bezirk Korneuburg Viktoria Stuppner fand eine Spendenaktion unter den freiwilligen Helfern statt.

„Das Ziel ist die Anschaffung eines Laptops für den Schulbedarf für eine 16-jährige Schülerin“, so Stuppner. Die aus Syrien stammende Nour Syoufi erläuterte: „Ich benötige den Laptop dringend, da Unterrichtsinhalte online übermittelt werden.“ Sie ist Schülerin der 3. Klasse der HAK in Korneuburg und dankbar über die Unterstützung. Syoufi erhielt WISTO-Gutscheine, mit denen sie den Laptop in Stockerau kaufen wird.

Baradar bedankte sich bei den Freiwilligen für den Einsatz. Die nächste Impfaktion im Blabolil-Heim findet am Sonntag, 6. Februar statt.