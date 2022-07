Siedelt XXXLutz sein Lager nach Höbersdorf um?

Werbung

Das XXXLutz-Lager, erst vor zehn Jahren erweitert, soll übersiedelt werden – und zwar nach Höbersdorf. Die Firma selbst gibt sich bedeckt: „Wir checken gerade in ganz Österreich, wie wir unsere Logistik erweitern können, um den zusätzlichen Bedarf an Lagerflächen abzudecken“, erklärt Lutz-Sprecher Thomas Saliger. Viele Logistikprojekte würden derzeit laufen, dazu macht Lutz aber keine detaillierten Angaben.

Bürgermeister Ernst Kreuzinger (Sierndorf) bestätigt indes, dass ein Grundstückseigentümer in Höbersdorf eine Fläche für Lutz reserviert habe und in Verhandlung mit dem Betrieb sei. Die Liegenschaft müsse aber zuerst umgewidmet werden, betont er.

Das Areal befindet sich neben dem bestehenden Betriebsgebiet, das die Marktgemeinde Sierndorf schon erweitern wollte, „weil die Nachfrage sehr groß ist“. Der Besitzer sei der Gemeinde zuvorgekommen, „was uns aber überhaupt nicht stört“, ergänzt Kreuzinger. Er freue sich, dass so eine namhafte Firma die Zelte in Höbersdorf aufschlagen wolle, weil dadurch Arbeitsplätze für die Bevölkerung entstehen. Der Besitzer selbst wollte der NÖN keine Auskunft geben.

„Stockerau wird das direkte Gespräch suchen“

Bürgermeisterin Andrea Völkl (Stockerau) will die Flinte nicht ins Korn werfen: „Seitens der Stadtgemeinde Stockerau wird man noch das direkte Gespräch suchen.“ Sie betont, dass die Stadt ein interessanter Standort für Betriebsansiedelungen sei, nicht zuletzt wegen der zentralen Lage und der Anbindung an Bahn und A22. „Zahlreiche Ansiedelungen in den letzten Jahren, auch international tätiger Unternehmen, sind der beste Beweis dafür.“

Stockerau sei es ein großes Anliegen, neue Unternehmen in die Stadt zu bringen und die bestehenden halten zu können, um Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen. „Deswegen sind Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte in Vorbereitung, um den Standort für Unternehmen auch in Zukunft attraktiv zu halten.“

Die Erweiterung des Lutz-Lagers wurde 2012 heftig im Gemeinderat diskutiert, die SPÖ hatte damals die Mehrheit. Gemeinderat Hannes de Witt verließ die SPÖ, weil seine Partei der Firma HM Immobilien als Hallen-Errichter die Hälfte der Kommunalsteuer für die nächsten fünf Jahre (in Summe 425.000 Euro) erließ. Er blieb freier Gemeinderat.

„Wenn man den Großen das Geld hineinschiebt, ist klar, dass die Kleinen zusperren müssen“, sagte de Witt damals zur NÖN. Der damalige Bürgermeister Helmut Laab argumentierte, dass man Arbeitsplätze in Stockerau erhalten wollte. „XXXLutz ist es nämlich egal, wo sie ihr Lager errichten.“

