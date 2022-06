Werbung

Der Niederschlag in Stockerau ist der höchste in Niederösterreich: 77 Millimeter (also 77 Liter pro Quadratmeter) hat es in den letzten 24 Stunden geregnet, an zweiter Stelle ist Tulln mit knapp 40 Millimeter. Es kam zu Überflutungen, die Freiwillige Feuerwehr Stockerau war seit den Morgenstunden im permanenten Einsatz. Der erste Notruf ging gegen halb neun Früh ein.

Auspumparbeiten mussten an verschiedenen Orten und aufgeteilt auf dem gesamten Stadtgebiet bewältigt werden: Beachvolleyballplatz, Schulweg, Dr.-Karl-Gladt-Straße, Horner Straße, Karl Millöcker-Straße, Landstraße, Schießstattgasse, Brodschildstraße, Gaswerkstraße, Uferweg bei der P&R-Anlage, Wiener Straße, Josef-Wolfik-Straße, Schaumanngasse, Karl-Stepanek-Weg, Prinz-Eugen-Straße, Wiesener Straße. Auch die A22-Abfahrt zur S5 war am Vormittag überschwemmt, aber nur kurzzeitig, wie die Asfinag erklärt. Zu einem Einsatz der Stadtfeuerwehr ist es nicht gekommen.

Die Einsätze waren sehr unterschiedlich: von einem auf weichem Untergrund eingesunkenen Lkw, verstopfte Dachrinnen, überfüllte Sickerschächte, unter Wasser stehende Räumlichkeiten und. Keller. "Hotspot war sicherlich die unter Wasser stehende P&R-Anlage am Bahnhof", erklärt FF-Sprecher Harald Schmida. 70 Mitglieder der Feuerwehr haben insgesamt 93 Einsatzstunden geleistet, "um schlimmere Schäden zu verhindern und dort zu helfen wo Hilfe benötigt wird".

Einsatzende war dann um 16.40 Uhr. "Dank an die Mitglieder der Feuerwehr Stockerau welche hier Ihre Freizeit zur Verfügung stellen und unentgeltlich tätig sind. Aber auch Dank an die Unternehmen und Unternehmer welche Ihre Mitarbeiter hier freistellen damit das Feuerwehrwesen und die damit verbundene Hilfeleistung aufrecht erhalten werden kann", sagt Schmida.

