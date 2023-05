Mitten auf A22: Alko-Lenker schlief am Beschleunigungsstreifen

Ein betrunkener Lenker hat auf der Donauufer Autobahn (A22) bei Stockerau für einen Polizeieinsatz gesorgt. Sein Pkw sei am Ende des Beschleunigungsstreifens Richtung Hollabrunn abgestellt gewesen, der Mann habe am Fahrersitz geschlafen, berichtete die Exekutive. Als die Beamten den 31-Jährigen weckten, habe er sich aggressiv verhalten. Dem Mann aus dem Bezirk Horn wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, es gab eine Anzeige.

Die Polizisten waren am Freitag kurz nach 1.30 Uhr verständigt worden und weckten den Lenker durch Klopfen auf die Windschutzscheibe. Als der Mann die Fahrertür öffnete, nahmen die Beamten "deutlich Alkoholgeruch" wahr. Einen Alkotest verweigerte der Niederösterreicher, der laut Exekutive mehrmals auf die erste Spur torkelte und die Uniformierten beschimpfte. Versuche, den Mann vom Beschleunigungsstreifen wegzubringen, blieben erfolglos.

Der 31-Jährige bedrohte den Angaben zufolge die Uniformierten mit Faustschlägen und traf einen Polizisten mit der flachen Hand am Unterkiefer. Außerdem soll er versucht haben, einen Beamten an der Wange zu kratzen und einen Kollegen am Handgelenk gepackt haben. Der Alkoholisierte wurde vorläufig festgenommen. Während der Fahrt zur Autobahnpolizei-Inspektion Stockerau soll der Mann versucht haben, mit dem Fuß zwischen den Sitzen auf eine Beamtin einzutreten. Im Verwahrungsraum soll der 31-Jährige die Klingel beschädigt haben. Es wurden keine Polizisten verletzt.

Nach einigen Stunden Schlaf fiel ein Alkotest kurz vor 10.30 Uhr beim Niederösterreicher positiv aus. Der Mann wurde wegen Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der Körperverletzung, der schweren Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

