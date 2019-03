„Will man uns denn nun endgültig den Todesstoß versetzen?“, ist ein Unternehmer an der B3 erzürnt.

Eine Information, die an alle Anrainer ging, bereitet den Firmen und Bewohnern Sorgen: Von 1. bis 19. April wird die Hornerstraße halbseitig gesperrt, von 23. April bis 7. Mai erfolgt eine ganzheitliche Sperre der Bundesstraße.

„Wir haben uns dafür stark gemacht, die Arbeiten an der Hornerstraße jetzt noch durchzuführen, bevor die Unterführung im Juni eröffnet wird“Bezirksobmann der Wirtschaftskammer, Peter Hopfeld

„Als wäre es nicht genug, dass die B3 seit Jänner 2018 abgeschottet ist“, schüttelt der Unternehmer, der von Verlusten bis zu 30 Prozent spricht, den Kopf. Denn seit über einem Jahr wird seitens der ÖBB an der Bahnunterführung gebaut, der Norden der Stadt ist nur über eine Umleitung oder die A22 zu erreichen. Dennoch steht die Wirtschaftskammer hinter den angekündigten Sperren der B3.

„Wir haben uns dafür stark gemacht, die Arbeiten an der Hornerstraße jetzt noch durchzuführen, bevor die Unterführung im Juni eröffnet wird“, so der Bezirksobmann der Wirtschaftskammer, Peter Hopfeld, der an den Verhandlungen beteiligt war und die Firmen nicht über einen noch längeren Zeitraum belasten wollte.

"Asphaltaufbau stark beschädigt"

„Die Arbeiten sind dringend nötig“, macht auch der Betriebsleiter der zuständigen Straßenmeisterei Sierndorf, Johannes Stritzl, bewusst. Denn der Asphaltaufbau der Strecke von der Autobahnabfahrt bis zur neuen Unterführung sei stark beschädigt, bei den Arbeiten müssen 28 Zentimeter der Fahrbahn abgetragen und neu aufgebaut werden.

Im Rahmen der halbseitigen Sperre wird eine Einbahnregelung in Richtung Zentrum eingerichtet, ab dem Kreisverkehr B3-Tullnerstraße gelangt man Richtung Unterzögersdorf und über die Rudolf-Diesel-Straße zurück zur Anschlussstelle. Damit die Wohnhäuser und Firmen erreichbar bleiben, wird es Zufahrtsmöglichkeiten nördlich und südlich der B3 geben.