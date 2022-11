Hund starb an Gift

Margit Weiss beobachtet in ihrer Nachbarschaft bei der Marienhöhe zuletzt mehr Giftvorfälle als sonst: Sie weiß von drei Hunden, die im letzten halben Jahr Köder verschluckt, aber überlebt haben. Ihre Nachbarin Silvia Obermayer hatte weniger Glück: Nellie, ihr Biewer Yorkshire Terrier, verstarb.

Der Spaziergang mit ihrem „Pfitschipfeil“ war ganz normal, zu Hause begann Nellie zu erbrechen und hatte Durchfall – mit Blut. Die Tierklinik in Hollabrunn behandelte sie, sechs Stunden später erfuhr die Stockerauerin vom Tod ihres Hundes. Die Diagnose der Tierärzte: Zu 99 Prozent war Gift die Ursache.

Obermayer ist jetzt mit ihrem neuen Hund extrem vorsichtig, und sie beobachtet: „Es passen alle auf.“ Die Nachricht hat sich schnell verbreitet, dazu hat Weiss via Facebook beigetragen.

Ihr ist aber noch etwas anderes wichtig: „Die Menschen müssen wissen, wie sie sich verhalten müssen, damit die Polizei und die Gemeinde reagieren können“, betont sie. Aufgefundenes Gift sollte man untersuchen lassen, man sollte Anzeige bei Polizei erstatten und die Gemeinde informieren. Denn: „Was ist, wenn ein Kind das Gift findet?“, sagt Obermayer.

Weiss verfolgt die Idee, über die Cities App eine Warnfunktion zu installieren. So können sich die Bürger gegenseitig auf dem Laufenden halten und aufmerksam sein. „Das ist ein Bereich für Mensch und Tier und nicht nur für böswillige Leute“, betont Weiss.

Sie nimmt aber auch die Besitzer in die Pflicht, um Hundehassern nicht in die Hände zu spielen. Das oberste Gebot sei die Leine und die Entfernung von Hundekot aus Rabatten und entlang der Wege. „Wir haben mittlerweile so viele Gackerl-Sackerl-Stationen, die zu 90 Prozent immer gefüllt sind.“

