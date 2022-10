Im Krematorium: „Der Tod ist noch immer ein Tabu“

Ruhig ist es in dem Raum, in dessen Mitte ein Holzsarg steht. Katrin Rother, Betriebsleiterin und gewerbliche Geschäftsführerin der Feuerbestattung Danubia, hat Kerzen entzündet, ihr Mitarbeiter kümmert sich um die technische Bedienung. Sie sind – neben der NÖN-Redakteurin, die dabei sein darf – die Einzigen, die der Bestattung beiwohnen.

Alles läuft automatisch: das Öffnen der Ofentür, das Einschieben des Sarges, die Schließung. Die glühende Hitze ist zu sehen, erste kleine Flammen, dann nichts mehr. Rother stellt eine Laterne dort ab, wo Sekunden zuvor der Sarg war. Im Normalfall wollen Angehörige das nicht sehen. Zeremonien können aber im offen wirkenden Haus in Holzoptik durchgeführt werden – mit Priester, Trauerreden oder auch einem mitgebrachten Imbiss. Jede Familie entscheidet das für sich.

Rothers Job ist von Routine geprägt: 3.000 Einäscherungen werden im Jahr vorgenommen, das sind ungefähr zehn pro Tag. Die Zahl der Bestattungen ist im Sommer und zu Weihnachten am höchsten. Die Datenbank muss geführt und die Organisation mit dem Bestatter getroffen werden. Er begleitet Angehörige und ist Rothers Kunde.

Manche Bestattungen lassen sie trotz vorherrschender Routine nicht so schnell los: „Heute haben wir ein Baby verabschiedet, da tun mir die Eltern schon sehr leid“, erzählt die Stockerauerin. Die 47-Jährige war in der Jugend- und Erwachsenenbildung sowie später in der Flüchtlingsbetreuung tätig, bevor sie 2018 in die Feuerbestattung Danubia wechselte – genau im Eröffnungsjahr.

Danubia hat einen weiteren Standort in St. Marienkirchen/ Polsenz in Oberösterreich. Ursprünglich wollte der Betrieb das Krematorium in Niederösterreich im Süden von Wien aufbauen, Bürgerproteste verhinderten dies. Die Stadtgemeinde Stockerau ist mit fünf Prozent an dem Betrieb beteiligt und fand einen würdigen Standort: „Wir sind hier am Friedhofsgelände und nicht, wie so viele andere, im Industriegebiet. Wir sind sehr froh darüber“, betont Rother.

„Immer mehr wenden sich von der Kirche ab“

Grundsätzlich wird mit Bestattern aus ganz Österreich zusammengearbeitet, hauptsächlich werden Weinviertel, Waldviertel und Wien betreut. Die nächsten Krematorien sind in St. Pölten und eben in Wien. Die Feuerbestattung nimmt im Osten von Österreich zu, beobachtet Rother. „Im Westen sind sie viel präsenter, weil der Platz dort ein anderer ist.“ Den Paradigmawechsel führt sie darauf zurück, „dass sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden“, es gebe auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil noch viele Priester, die gegen die Feuerbestattung sind. Und: „Ich glaube, dass sich in der Bestattungskultur sehr viel verändert.“ Man möchte mehr individuelle Akzente setzen.

Die Feuerbestattung erfolgt bei mindestens 850 und maximal 1.200 Grad Celsius. Glas, Keramik oder Metall dürfen nicht als Beigabe in den Sarg gelegt werden. Der Ofen wird mit Gas betrieben, den gestiegenen Preis spürt auch dieser Betrieb. Der Verbrennungsprozess dauert drei Stunden, eine davon wird zum Abkühlen benötigt. Der Ofen umfasst drei Kammern: Verbrennung des Leichnams und des Rauchgases sowie Abkühlung der Überreste. Die Asche verbleibt, auch die Gebeine, die für die Urne zermahlen werden. Das Metall im Körper wird händisch oder mit einem Magneten entfernt.

Die Feuerbestattung Danubia lädt demnächst zum Tag der offenen Tür (1. November 11 bis 15 Uhr), außerdem bietet sie regelmäßig Führungen an – für Privatpersonen, Vereine oder Schulen. „Der Tod ist noch immer ein Tabuthema“, möchte Rother hierbei entgegenwirken.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.