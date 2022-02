Interview mit Andrea Völkl: Politik ist "ziemlich kompliziert"

2019 übernahm Andrea Völkl das Amt der Bürgermeisterin: Sie ist die erste Frau und die erste ÖVP-Mandatarin, die an der Kommunalspitze steht. Ein Gespräch nach fast drei Jahren im Amt.

NÖN: Was war die größte Herausforderung nach 50 Jahren SPÖ an der Spitze?

Andrea Völkl : Die Finanzen waren ein großes Thema. Wir haben zuerst einen Kassasturz gemacht, denn nur, wenn die Finanzen passen, kann man sich auch etwas leisten. Der Wechsel war schon eine große Herausforderung: Wir haben 340 Mitarbeiter, man kommt ihn ein fertiges Gefüge. Aber ich bin sehr froh, denn es sind gute Menschen, die den Weg mitgehen. Wir haben uns gleich mit dem Thema Eschen beschäftigt, da ist’s schon hart auf hart gegangen und man lernt auch politisch viel. Wenn alle miteinander tun, dann löst man auch die Dinge.

Ist Ihnen Bürgermeister Laab zur Seite gestanden?

Völkl : Das war nicht notwendig, das muss man sich selbst erarbeiten und das ist gut so. Man kommt auf einige Sachen drauf und man rennt auch mit der Nase an, aber man muss geduldig sein und darf nicht über die Leute drüberfahren. Bei uns stehen Pensionsantritte in Schlüsselfunktionen bevor: Bei einem personellen Wechsel kann man auch an der Struktur arbeiten. Aber man muss schauen, dass das passt, mit der Brechstange geht nichts.

Was waren Ihre größten Erfolge bisher? Worauf blicken Sie mit Stolz zurück?

Völkl : Zu Beginn der Corona-Pandemie habe ich mir gedacht: Stockerau ist eine gute Stadt. Es hat sich im ersten Lockdown herauskristallisiert, dass es eine Führungsspitze braucht: Wir haben gleich ein Krisenteam mit Feuerwehr, Polizei, Rettung und einem Arzt gebildet, um die Verordnungen der Regierung auf die Gemeinde runterbrechen zu können. Wir waren sehr gut abgestimmt und damit hat man Sicherheit gegeben.

Ich freue mich jeden Tag, wenn ich den Kreisverkehr beim Wimmer-Eck sehe. Wir haben sehr viel selbst geplant und eine Gedenktafel für Kläranlagen-Leiter Manfred Sinnhuber, der plötzlich verstorben ist, aufgestellt.

Warum sind die Bäume ein solcher Dauerbrenner?

Völkl : Das ist natürlich politisch motiviert: Die Grünen nutzen das, das ist ihr Thema. Man kann noch so viele Bäume setzen, aber der eine darf nicht verschwinden. Aber wir pflanzen mehr Bäume, als wir entnehmen. Man muss schon aufs große Ganze schauen und gute, tragfähige Lösungen finden.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Grünen?

Völkl : Wir haben eine Allianz mit SPÖ und FPÖ, die Grünen habe sich von Beginn an ausgeschlossen und sind in der Opposition. Wir bemühen uns laufend um eine Zusammenarbeit mit den Grünen.

Sie sind eine der wenigen Bürgermeisterinnen. Ist das in der alltäglichen Arbeit ein Thema?

Völkl : Das ist überhaupt kein Thema. Ich finde das immer spannend, dass man das besprechen muss. Einen Mann würde man das nicht fragen. Jeder hat seinen eigenen Zugang, egal ob Mann oder Frau.

Warum engagieren sich so wenige Frauen in der Politik?

Völkl : Es ist schon zeitintensiv mit vielen Abendterminen und es ist nicht familienfreundlich. Man braucht den Rückhalt zu Hause, wenn man ein politisches Amt ausführt.

Haben Sie sich das Amt am Anfang auch so vorgestellt?

Völkl : Das Arbeiten ist eigentlich ziemlich kompliziert, weil in der Politik alles durch die Gremien gehen muss; dann mag die Opposition nicht; dann muss noch ein drittes Offert eingeholt werden. Dieser sperrige Prozess ist mühsam. Die Politik ist manchmal schon Sand im Getriebe, und das ist dann wieder die Aufgabe, dass man die Zusammenhänge erklärt und alle mitleben lässt. Ich hätte nicht mit der so langen Vorlaufzeit gerechnet, daran habe ich mich noch immer nicht gewöhnt. Am besten muss der Gedanke, den man im nächsten Jahr hat, jetzt im Budget sein.

Wie bewerten sie die momentane finanzielle Situation, wie viel Handlungsspielraum hat Stockerau?

Völkl : Wir werden beim Rechnungsabschluss mit einem Plus abschließen. Die Volksschule ist ein Projekt, wo wir finanziell abgesichert sind. Wir machen außerdem ein schönes Projekt, nämlich ein Frauennothaus, auch das muss finanziert werden. Wir gründen einen Aubeirat, wo sich die Landwirtschaft, die Jägerschaft, die Fischer, Naturfreunde und der Alpenverein austauschen und miteinander vernetzen können.

