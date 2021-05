„Jerusalema Challenge“: Tanzen siegt über Corona .

Die „Jerusalema Challenge“ geht seit Monaten um die ganze Welt. Die Idee: Die ganze Welt feiert, wenn Corona besiegt ist. Diesem Gedanken schließt sich auch die Fachschule für Soziale Berufe (FSB) in Stockerau an: Sie produzierte Videos an mehreren Orten.