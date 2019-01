Am Objekt der Stadtgemeinde waren vier Fenster und die Eingangstüre zerbrochen. Auch gegen das Einfahrtstor einer Apotheke war geschossen und auf einem Parkplatz ein Pkw beschädigt worden. Die Täter dürften pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F3/F4 verwendet haben. (NÖN.at berichtete)

Die nun ausgeforschten 16-Jährigen - ein österreichischer und ein türkischer Staatsbürger - hatten den Angaben vom Montag zufolge hierzulande nicht zugelassene pyrotechnische Gegenstände verwendet, durch deren Druckwellen die Schäden an den Objekten und in weiterer Folge durch herumfliegende Teile an dem Auto entstanden. Weil sich im unmittelbaren Nahbereich etwa 30 Personen auf dem Rathausplatz befunden hatten, erfolgte laut Polizei neben der Anzeige an die Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen der Sachbeschädigungen auch eine weitere aufgrund der vorsätzlichen Gefährdung durch Sprengmittel.

Bei dem Duo wurden 16 pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F3 aufgefunden, zu deren Besitz die Burschen nicht befugt waren. Anzeigen wegen der Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz ergingen an die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg.