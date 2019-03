„Wir wollten ein Schmuckkästchen aus der Kirche machen“, hatte Engelbrecht vor, das Gebäude öffentlich zugänglich zu machen. Die Übergabe der Kirche, die schon lange nicht mehr für kirchliche Zwecke genutzt wird, hätte laut Kaufvertrag am 31. Jänner stattfinden sollen – doch die beiden Käufer haben bis heute keine Schlüssel in der Hand.

„Es besteht ein Mietvertrag zwischen der Stadt und ihrer 100-prozentigen Tochterfirma, der Kommunalen Immobiliengesellschaft. Das war am beim Kauf auch schon bekannt, aber der Vertrag wurde bis jetzt nicht aufgelöst“, kann Engelbrecht das Vorgehen der Gemeinde nicht verstehen.

„Um den Vertrag aufzulösen, braucht es den Gemeinderat“, macht der interimistische SP-Bürgermeister Othmar Holzer klar. Am 24. März wird gewählt, danach muss sich das Gremium konstituieren. Darauf wollen Engelbrecht und Beer jedoch nicht warten: „Wir treten vom Kauf zurück“, so Engelbrecht. Sein Interesse an dem Gebäude ist ungebrochen, „aber dafür braucht es andere Verhandlungspartner.“

