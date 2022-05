Karl Ritter zu Resetarits: „Hab viel von Willi gelernt“

Werbung

„An der Stromgitarre – Karl Ritter von Stockerau“, pflegte Willi Resetarits den 63-jährigen Musiker auf der Bühne vorstellen. Sie traten bis zuletzt gemeinsam auf: „Es war immer ein Spaß, mit ihm zu spielen“, sagt Ritter heute über Resetarits, dessen Tod für ihn ein Schock war.

Resetarits starb, weil er zu Hause über eine Stiege fiel: „Ich kenne diese Stiege, sie ist steil wie eine Hendlleiter“, erzählt Ritter. Er habe den 73-Jährigen sogar vor der Gefahr gewarnt: „Wenn du in Pension gehst, musst du dir etwas einfallen lassen.“ Der Verlust ist für ihn tragisch. „Es gibt keinen zweiten Willi. Es ist schwer, einen Ersatz für jemanden zu finden, der politisch und gesellschaftlich so engagiert ist wie er.“

Ritter hatte ihn in einem Tonstudio in Bisamberg kennengelernt: Die Politrockband „Die Schmetterlinge“ und deren Mitglied Willi Resetarits haben Schmettersound Studio GmbH in einem alten Kino etabliert. „1978 habe ich dort mit meiner Band Aufnahmen gemacht“, erzählt Ritter. 1979 hat er „Geld zusammengekratzt“, um erneut das Tonstudio aufsuchen zu können. „So habe ich den Willi kennengelernt.“

„Jeder hatte die Freiheit gehabt, zu spielen“

Ritter war von 1988 bis 1994 der „Leopold, Prinz Karasek“ in der Formation „Ostbahn-Kurti & die Chefpartie“, die Rock- und Blues-Songs ins Wienerische übersetzte und mit Geschichten ergänzte: „Willi erzählte immer, dass in den 1960er-Jahren der Ostbahn-Kurti in Favoriten den Blues erfunden hat, den dann die Amerikaner abgekupfert haben“, erzählt Ritter. „Darum hat das so gut funktioniert, wegen den Geschichten drumherum, wo immer ein Funken Wahrheit dabei war.“

Für ihn war es eine schöne Zeit. „Jeder hat die Freiheit gehabt, zu spielen“, erklärt er. „Willi hat sich nie selbst mehr Gage ausbezahlen lassen. Das kommt selten vor.“ Und: „Ich hab viel von Willi gelernt, was Bühnenpräsenz betrifft oder auch Interviews.“

Ritter war 15 Jahre Teil der „Chefpartie“ und „Kombo“ und spielte darüber hinaus immer wieder die „Stromgitarre“ an der Seite von Resetarits, konzentrierte sich aber von Anbeginn an auf seine eigene Musik. Und nachdem er so viele Nachrufe gelesen hat, will er eines hervorheben: „Dass Willi ein hervorragender Komponist und Musiker war.“ Das kam nämlich seines Erachtens zu wenig vor.

