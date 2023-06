Kids zu Besuch bei Firma „Faun“

Immer wieder öffnet die Firma Faun Austria GmbH ihre Tore für junge Besucher. Waren bisher meist Schüler geladen, wagte man sich vergangenen Freitag an eine gänzlich neue Zielgruppe: Eine Kindergartengruppe aus dem Kindergarten St. Koloman war zu Gast.

Zu Fuß marschierten die Kinder Freitagfrüh mit ihren drei Betreuerinnen in das Gewerbegebiet Stockerau Ost, wo die Firma seit September 2021 ihren Sitz hat. Das Unternehmen beschäftigt derzeit zwanzig Mitarbeiter, mit steigender Tendenz. Auch Lehrlinge werden an dem Standort ausgebildet. Weiters freut sich Geschäftsführer Herbert Utz darüber, dass es auch einen Austausch innerhalb des Konzerns gibt: Über die Sommermonate sind immer wieder Praktikanten von deutschen Faun-Standorten in Stockerau im Einsatz.

Foto: Seefranz, Seefranz

Für die jungen Gäste ging es nach einer Stärkung im großen Besprechungsraum auf den großen Parkplatz vor das Firmengebäude, wo es dann so einiges zu bestaunen gab. Die Größe der Maschinen war für die kleinen Gäste sehr beeindruckend. Spielerisch wurde das Thema „Mülltrennen“ behandelt. Auch über die Gefahren im Straßenverkehr durch den „Toten Winkel“ der großen Lkws wurden die jungen Besucher von Betriebsleiter Alexander Grössinger unterrichtet.

Viel Spaß beim Auswaschen der Mülltonnen

Auf die Theorie folgte die Praxis und die Kinder durften selbst mit dem, ins Fahrzeug integrierten, Hochdruckreiniger die Mülltonnen auswaschen. Bei sommerlichen Temperaturen machte das natürlich besonders viel Spaß. Absolutes Highlight und Abschluss war die Proberunde, die jedes Kind im Müllsammelfahrzeug am Betriebsgelände mitfahren durfte.

„Wir öffnen gerne unsere Tore, um der Bevölkerung zu zeigen, welch innovativen Fahrzeuge hier in Stockerau produziert werden und wie wir arbeiten“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Herbert Utz.

Fahrzeuge werden elektrisch und mit Wasserstoff betrieben

Einen Einblick konnte man auch in die Zukunft der Müllfahrzeuge und Kehrmaschinen gewinnen. Wie beim Privatauto ist auch diese elektrisch und mit Wasserstoff getrieben. Schon heute sind elektrische Kehrmaschinen im Einsatz. Auch die Digitalisierung macht vor den Mülltonnen nicht halt. Einmal mit einem Chip ausgestattet, kann das Fahrzeug selbst erkennen, wie oft eine Tonne geleert werden muss, das Gewicht für die Abrechnung ermitteln oder feststellen, ob ein Reinigungsservice inkludiert ist.