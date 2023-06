Kika: Stadtrat Moser schließt „eine Fortführung nicht aus“

Die Schließung des „kika“-Standorts in Stockerau ist „ein großer Schock“ für Christian Moser, Wirtschaftsstadtrat und Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ, - und eine Überraschung. Er hätte nicht damit gerechnet, dass der Konzern so schlecht dastehe - es gleiche einem „Notverkauf“. „Die Nachricht ist wie eine Bombe eingeschlagen. Das hat, glaub ich, niemand geahnt.“ 10 Millionen Euro Verlust pro Monat seien eine gewaltige Größenordnung. Rund 50 Mitarbeiter sind in Stockerau betroffen. „Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Moser sagt aber auch: „Es ist sicher nicht das letzte Wort gesprochen. Die Liegenschaft wurde an jemand anderen verkauft: Ich schließe eine Fortführung nicht aus.“ Hier schwinge zwar seine eigene Hoffnung mit, aber: „In meiner langjährigen Erfahrung ist diese Meldung die Ankündigung zu intensiven Gesprächen.“ Er erinnert an die Lösung, die für MAN gefunden wurden. „Es ist immer eine gewisse Taktik im Spiel, aber ich kenne auch keine Zahlen von Stockerau. Das ist von mir nur Spekulation.“

Liegenschaftseigentümer „hat einen Plan“

Die Signa-Gruppe - Eigentümer ist René Benko - hat die Immobilien der Möbelkette an die Immobilienfirma Supernova des deutschen Investors Frank Albert verkauft. Das operative Geschäfts übernimmt eine Gruppe rund um „kika“-Geschäftsführer Hermann Wieser. Moser ist grundsätzlich der Meinung, dass der Standort in Stockerau in einem aufstrebenden Bezirk wie Korneuburg „ein sehr guter ist“ - gleich in der Nähe der Autobahn-Abfahrt, weithin sichtbar und im Umfeld von Geschäften wie Fetter oder McDonalds, die Frequenz bringen.

„Ich versuche wie immer, persönlich insbesondere mit dem Liegenschaftseigentümer zu reden“, sagt er. „Derjenige hat einen Plan.“ Er müsse an erster Stelle daran interessiert sein, das Möbelhaus zu halten „oder notfalls einen neuen Kunden“ herbringen. Geklärt werden soll, infern die Stadtgemeinde Stockerau unterstützen kann.

Bürgermeisterin Andrea Völkl betont, wie wertvoll das Möbelhaus für Stockerau und Umgebung ist: „Ich bedaure das total und hoffe, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.“