Kinder bepflanzten Hochbeete auf Spielplätzen

Auf den Spielplätzen beim Erholungszentrum und in der Bertha von Suttner-Straße in Stockerau haben die Gemeindemitarbeiter bereits das fünfte Jahr Hochbeete mit allerlei Obst- und Gemüsesorten gepflanzt. Mit voller Begeisterung durften heuer die Kinder des Kindergartens St. Koloman im Beisein von Bürgermeisterin Andrea Völkl, Grünraumleiter Stefan Praznik und Kindergartenpädagogin Lisa Fortyn Paradeiser, Gurken, Erdbeeren, Paprika, Süßkartoffel, Mais und Kräuter in die Hochbeete setzen.

Den Kindern wurden die verschiedenen Pflanzen erklärt und gezeigt, wie man sie richtig einsetzt. „Ziel ist es, schon im frühen Alter auf gesunde Ernährung aufmerksam zu machen und den Kindern zu zeigen, woher das Obst und Gemüse im Supermarkt herkommt“, so Bürgermeisterin Andrea Völkl, die die Kinder beim Einpflanzen unterstützte. Auf die leckere Ernte darf man sich jetzt schon freuen.