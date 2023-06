Kindergruppe Kunterbunt stellte sich dem fünften Tierturnier

Zum bereits fünften Mal trafen die einzelnen Gruppen der Kindergruppe Kunterbunt beim großen Fußballturnier aufeinander. Eulen, Frösche, Füchse, Mäuse und Wölfe waren diesmal am Start. Es war ein spannender Wettbewerb, bei dem an die 70 Kinder der Kindergruppe teilnahmen. Insgesamt kamen an diesem Sonntagnachmittag über 300 Sportler, Eltern, Großeltern und Freunde ins Sportzentrum Alte Au.

Armin Robl, der einst als Zivildiener bei der Kindergruppe begonnen hatte, rief dieses Turnier ins Leben. Die Kinder für Sport zu begeistern, Teambuilding und ihnen den Fairplay-Gedanken näherzubringen, waren seine Beweggründe für die Ausrichtung dieser Veranstaltung. Sein außerordentliches Engagement brachte ihm damals sogar den Titel „Zivildiener des Jahres“ ein.

Die ersten Turniere fanden noch am Areal der Kindergruppe und den Volksschulen statt. Durch den Umbau suchte man ein Ausweichquartier und fand im Sportzentrum Alte Au perfekte Rahmenbedingungen vor. Hier gibt es nicht nur eine Top-Infrastruktur, auch die Betreuung durch das Team der Hallenwarte ist immer perfekt.

Am Ende des Turniers gab es lauter Sieger: Alle Kinder bekamen eine Medaille und ein Turnsackerl mit einer Stärkung und Malsachen als Ausgleich zur sportlichen Aktivität überreicht. Den Turniersieg holten sich im heurigen Jahr die Füchse.

Nicht fehlen durfte auch eine große Tombola, bei der es Preise im Gesamtwert von über 6.000 Euro zu gewinnen gab. Auch die beiden großen Wiener Vereine Austria Wien und Rapid ließen es sich nicht nehmen, für dieses Event Preise zur Verfügung zu stellen.

Den größten Pokal bekam an diesem Nachmittag aber Armin Robl selbst - von seiner Chefin Eva Ehn überreicht. Es war nämlich die letzte Veranstaltung, die er für die Kindergruppe Kunterbunt organisiert hatte. Da er seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, wird er ab kommenden Herbst in einer Volksschule beruflich tätig sein.