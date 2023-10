Kiwanis-Club der Lenaustadt erhöht Sichtbarkeit am Schulweg

Von der Zeitumstellung Ende Oktober bis zur Wintersonnenwende und darüber hinaus ist sie da, die dunkle Jahreszeit. Viele Kinder müssen wahrscheinlich bei Dunkelheit das Haus verlassen und den Schulweg im trüben Wetter bestreiten. Für Autofahrer sind Fußgänger bei solchen Bedingungen oft schwer zu erkennen. Daher verteilte der „Kiwanis-Club Stockerau Lenaustadt“ im Rahmen der Aktion „Kiwanis sichtbar sicher“ 1.400 Kinder-Warnwesten im Bezirk Korneuburg.

„Wenn ein Kind im Dunklen zu Fuß unterwegs in den Kindergarten oder in die Schule ist, sollte es entsprechend ausgestattet sein. Eine speziell reflektierende Warnweste erhöht dabei die Sicherheit und den Schutz“, so Kiwanis-Mitglied Werner Moormann.

Die Kindergarten-Kinder freuten sich mit Bürgermeisterin Andrea Völkl, den Kiwanis-Mitgliedern Amir Baradar und Werner Moormann sowie Bräuhaus-Kindergartenleiterin Gabriele Zwickl. Foto: Stadtgemeinde Stockerau

Kurz nach Schul- und Kindergartenbeginn statteten die Kiwanis-Mitglieder Amir Baradar und Werner Moormann mit Bürgermeisterin Andrea Völkl den Volksschulen und Kindergärten in Stockerau einen Besuch ab und überreichten den Kindern 600 Warnwesten, damit sie im Straßenverkehr besser gesehen werden können und somit sicherer unterwegs sind.