Stockerau Klangbrücke: Gardemusik geht im Z2000 den Spuren von Glenn Miller nach

Die Big Band der Gardemusik lädt zum Konzert „Glenn Miller - ein Sound für Jahrhunderte“. Foto: Big Band der Gardemusik Wien

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

W as passiert, wenn man die Zeit der Klassik in den Sound von Glenn Miller kleidet? Dem und noch anderen Fragen geht die Big Band der Gardemusik am 22. September im Z2000 nach.

Das Musikfestival „Klangbrücke“steht vor der Tür: Ein Konzert der Big Band der Gardemusik Wien findet am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr, im Stockerauer Z2000 statt. Der Titel des Konzertes verrät schon viel, denn er lautet: „Glenn Miller - ein Sound für Jahrhunderte“. Was der Titel verspricht, wird gehalten: Die jungen Musiker der Militärmusik werden viele Stücke ihres weltberühmten „Kollegen“, dem US-Militärkapellmeister Glenn Miller, und dessen Zeitgenossen präsentieren. Dennoch sind, wie so oft bei den Konzerten der Klangbrücke, einige musikalische Überraschungen im Programm verborgen. Denn es wird auch der Frage nachgegangen, wie dieser „Jahrhundert-Klang“ wirken kann, wäre das eine oder andere Werk von Komponisten aus der Zeit der Klassik in den harmonischen Big Band-Sound Glenn Millers gekleidet. Und wie hätte ein Glenn Miller-Titel geklungen, wäre die Musik 50 oder 100 Jahre früher komponiert worden? Am Ende erwartet das Publikum ein militärischer Big Band-Abend bekannter Melodien und dennoch auch ein Abend neuer Ideen und Klänge. Karten sind im Vorverkauf bei der Bürgerservicestelle der Stadt Stockerau oder online bei www.wien-ticket.at sowie unter www.z2000.at erhältlich. Die Abendkasse wird geöffnet sein.