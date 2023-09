Klinikum: Katrin Styblo nun hoch qualifiziert in Sachen Diabetes

Fast ein Jahr lang hat sich die Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepflegerin Katrin Styblo von der Station A (Erste Medizinische Abteilung) am Landesklinikum Stockerau mit dem Thema „Diabetes Care“ an der Medizinischen Universität Graz beschäftigt und Spezialwissen in diesem Bereich erworben. Der Lehrgang vermittelt spezifisches pflegerisches und medizinisches Wissen im Spezialbereich der Diabetesschulung. Er macht dabei ethische Grundsätze bewusst und zeigt Methoden zur Kommunikation und persönlichen Weiterentwicklung auf.

Trotz des großen Zeitaufwands, besonders auch für die schriftliche Abschlussarbeit, war für Styblo „der Austausch mit den anderen Studierenden aus den verschiedensten Bundesländern besonders schön“. Diabetes gilt als globales Problem mit weitreichenden Auswirkungen.

Behandlung und Schulung unterstützen Betroffene bei notwendigen Änderungen des Lebensstils und bei der Durchführung adäquater therapeutischer Maßnahmen mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen bestmöglich zu erhalten und Folgeschäden zu verhindern.

„Ich gratuliere Katrin Styblo und freue mich, dass wir nun eine weitere hoch qualifizierte Mitarbeiterin im Bereich Diabetes zur Verfügung haben“, meint die interimistische Pflegedirektorin Silvia Hickelsberger.