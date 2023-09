„kopfüber“: Johanna Finckh hat ihr Kunstcafé nun eröffnet

Ihren Lebensmittelpunkt hat Johanna Finckh schon seit einiger Zeit in Stockerau. Den Arbeitsplatz hat die freischaffende Künstlerin, die sich unter anderem mit verschiedenen Drucktechniken beschäftigt, aber erst vor einigen Wochen in das ehemalige Frisörgeschäft auf der Stockerauer Hauptstraße verlegt. Nachdem sie im Frühjahr das Geschäftslokal unter viel persönlichem Einsatz renoviert hatte, kümmerte sie sich in den Sommermonaten um die Gestaltung des Innenhofs. Der Außen- und Innenbereich dieses Hauses gehören für ihr Konzept untrennbar zusammen. Jetzt, Anfang September, wo alles fertig war, fand die offizielle Eröffnungsfeier statt.

Einige Gäste sind aus der Wiener Kulturszene nach Stockerau gekommen, um Johanna Finckh zu ihrer neuen Wirkungsstätte zu gratulieren. Aber auch viele Stockerauer Künstler und Kulturinteressierte nutzten die Gelegenheit, um dem Kunstcafé „kopfüber“ erstmalig einen Besuch abzustatten. Bei selbstgemachten Köstlichkeiten und dem ein oder anderen guten Glas Wein konnte man die neugestalteten Räume, aber auch die Werke der Künstlerin bewundern. Es war ein gemütlicher Abend in einer feinen Atmosphäre, an dem auch viele neue Kontakte geknüpft wurden.

Foto: Petra Varga

Nach dem erfolgreichen Eröffnungsfest sind in den kommenden Monaten weitere Events, aber auch Workshops für Kinder und Erwachsene geplant. Abgesehen davon freut sich Finckh immer über Besuch in ihrem Atelier: Wer die Kreidetafel vor der Tür mit der Botschaft „geöffnet“ sieht, ist herzlich eingeladen einzutreten.