Ein Jahr Haft pro Raub

Vor drei Jahren wurden eine Tankstelle und ein Wettlokal in Stockerau Ziel von Räubern. Am 23. Mai 2019 machten zwei Täter bei ihrem Tankstellen-Überfall 3.500 Euro Beute. Das Wettlokal wurde zweimal heimgesucht: das erste Mal am 30. Mai, wobei der Angestellten ein maskierter Mann auffiel und sie geistesgegenwärtig die Kassenlade schnappte und sich in einem Raum einschloss. Da blieb es noch beim Versuch. Am 12. Juni sollen die zwei dann Beute gemacht haben – angeblich 20.000 Euro.

Gefasst wurde das Duo nach so langer Zeit, weil der 32-Jährige neben der Spiel-auch nicht von seiner Drogensucht lassen konnte. Bei einer Ermittlung im Drogenmilieu stießen Beamte auf den Mann, der die Überfälle auch sofort gestand. So kam der ehemals gute Freund (36) ins Visier der Fahnder: Er soll es gewesen sein, der in die Geschäfte ging und die Angestellten mit einer Spielzeugpistole bedrohte.

Dass so ein Vorfall für die Betroffenen eine nachhaltige Wirkung hat, zeigte die Befragung der Zeugen am Landesgericht Korneuburg. Keine der betreffenden Person arbeitet noch dort; alle hätten sich unmittelbar danach nach einer anderen Arbeit umgeschaut, wie sie dem dem Schöffensenat vorsitzenden Richter Helmut Neumar betroffen erzählten.

Die Verteidiger kündigten ein „umfassend reumütig geständiges“ Verhalten ihrer Mandanten an. Triebfeder sei die Finanzierung ihrer Drogensucht gewesen, sagte der 36-Jährige: „Nüchtern hätt ich’s nie gemacht.“ Die angebliche Läuterung der beiden Angeklagten nahm Staatsanwältin Daniele Temsch nicht für bare Münze.

Warum denn der 36-Jährige bei seiner ersten Einvernahme seine Beteiligung leugnete, stellte sie in den Raum. Auch sei bisher keine Schadenswiedergutmachung oder Entschuldigung bei den Opfern erfolgt. Das täten die zwei heute nur, um möglichst viele Milderungsgründe zu sammeln. Dem gegenüber stand, dass sie inzwischen einen Job haben und unbescholten waren.

„Letztklassig“ nannte Richter Neumar die Taten und erinnerte an die Opfer: Das nicht rechtskräftige Urteil lautete: zwei Jahre und neun Monate für den 32-Jährigen, drei Jahre für den Haupttäter. Unbedingt.

