Die Dr. Richard Firmengruppe testet „Akkubusse“ derzeit im laufenden Linienbetrieb, um wertvolle Erfahrungen für künftige Investitionsentscheidungen treffen zu können. Zuletzt war Ende Juni 2019 auf den Linien 831 und 830 (Korneuburg – Stockerau) des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) ein moderner Bus des Typs CITEA SLF-120 Electric des Unternehmens VDL im Praxiseinsatz.

In Abstimmung mit VOR wurde das Fahrzeug dabei auf Herz und Nieren geprüft und konnte insbesondere bezüglich Fahrleistungen, Sicherheit und Komfort überzeugen. Verbesserungsbedarf sehen die Verantwortlichen im VOR bei Ladezeit und Reichweite.

Das Unternehmen Dr. Richard hielt in einer Aussendung am Freitag fest: "Zwar weist der kraftvolle Motor ein hohes Drehmoment auf und läuft leise sowie komfortabel, aber bei einer Reichweite von rund 80 km im Praxiseinsatz ist ein Serienbetrieb im Regionalbus-Linienverkehr nur unter der Voraussetzung einer entsprechenden Schnelladeinfrastruktur wirtschaftlich und technisch darstellbar."

Die Firma in der Aussendung weiter: "Derartige Busse werden im urbanen Raum bereits heute erfolgreich eingesetzt. Im Linienbetrieb in der Region jedoch geht es um größere Distanzen; zudem müssen Regionalbusse meist mehr Steigungen bewältigen als Stadtbusse – in Kombination eine große Herausforderung für Elektrobusse."