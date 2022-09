Kein Mordprozess gegen 83-Jährigen

Werbung Aboaktion NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Schreckliches muss sich am Morgen des 25. März dieses Jahres in einer Wohnung in Stockerau zugetragen haben. Dem Sohn, der gegen Mittag seine 83- und 86-jährigen Eltern besuchen wollte, bot sich ein grausames Bild. Er fand seine Mutter (86) erstochen und seinen Vater (83), durch einen Selbstmordversuch, schwer verletzt vor. Die Tatwaffe, ein etwa 34 Zentimeter langes Küchenmesser, konnte in der Wohnung von den ermittelnden Beamten sichergestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete damals die Festnahme des betagten Mannes im Universitätsklinikum Krems und die Obduktion des Leichnams an. Im Zuge seiner Erstbefragung gab der Beschuldigte an, dass es sich um eine „Verzweiflungstat“ gehandelt habe. Hintergrund dürfte eine Erkrankung der 86-Jährigen sein. Diesen Hintergrund sollte ein Schwurgerichtsprozess am Landesgericht Korneuburg unter dem Vorsitz von Xenia Krapfenbauer erhellen.

Allerdings kam es am vorgesehenen Prozesstag, dem 22. September, nicht dazu. Die Verhandlung wurde – wie es Amtsdeutsch heißt – abberaumt. Die Absage sei in der Verhandlungsunfähigkeit des 83-Jährigen begründet, so die Medienstelle des Landesgerichts. Was die Frage aufwirft, ob diese Causa je juristisch aufgearbeitet werden wird.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.