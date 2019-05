WIR! Stockerau Werner Bolek (WIR!): „Kubat soll zurücktreten!“

Für Werner Bolek von der Liste WIR!, die sich vor den Wahlen formiert, den Sprung in den Gemeinderat aber nicht geschafft hat, steht fest: „Matthias Kubat darf nicht Gemeinderat werden!“ Vergangenen Freitag, unmittelbar vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Montag, ging Bolek mit schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit: Grünen-Kandidat Kubat soll „braune Flecken“ auf seiner Weste haben (NÖN.at berichtete, siehe hier) .

Von 2009 bis 2011 sind „zumindest fünf Artikel“ von Kubat in der Zeitschrift „fakten“ erschienen, die laut Website des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes als rechtsextrem beurteilt wird. Kubat war damals bei der Stadt-FPÖ engagiert und behandelte in seinen Texten Wirtschaftsthemen. „Damit identifizierte er sich mit bzw. folgte der Blattlinie von ‚fakten‘ und förderte das rechte ‚Geschäft‘ mit der Angst“, so Boleks Vorwurf.

„Ein Rücktritt ist für uns kein Thema“

Die Grünen hielten jedoch dagegen: „Ein Rücktritt ist für uns kein Thema. Jeder, der sich mit der Sachlage vertraut macht und Matthias kennt, wird das verstehen“, machte Grünen-Sprecher Dietmar Pfeiler klar. Denn Kubat habe der FPÖ zwar wissenschaftliche Texte zu Verfügung gestellt, sich aber nicht da rum gekümmert, was mit den Artikeln passierte. „Dass er nicht nachfragte, wann und wo diese Artikel erscheinen werden, ist der einzige Vorwurf, den man gegen ihn gelten lassen kann.“

Damit wollte sich Bolek nicht zufriedengeben: Er richtete am Montag einen Appell an den langjährigen Obmann der Grünen, Andreas Straka, Kubat nicht in den Gemeinderat zu wählen.

Höberth Matthias Kubat(Grüne): „Habe ein reinesGewissen.“

Denn Bolek wüsste aus einem Gespräch mit Horst Jakob Rosenkranz, Herausgeber von „fakten“, dass Kubat damals aktiv mitgearbeitet habe, und er habe auch in einem seiner Texte auf einen vorangegangenen Artikel verwiesen: „Kubat wusste also nicht nur, wann sein vorheriger Artikel veröffentlicht wurde, sondern er wusste auch schon beim Verfassen des zweiten Artikels, dass dieser zumindest im gleichen Medium erscheinen wird“, so Bolek.

Für Straka ist das kein Beweis: „Deswegen muss nicht gewusst haben, dass der Text bei ‚fakten‘ veröffentlicht wurde“. Und er betont: „Ich stehe hinter Matthias und weiß selbst, wie es ist, von Bolek angegriffen zu werden“, erinnert er an eine Flugblatt-Kampagne vor den Gemeinderatswahlen 2005. „Bolek ist keine moralische Instanz, die sich anmaßen darf, über unsere Mandatare zu urteilen.“

Kurz vor der Gemeinderatssitzung gab Kubat exklusiv gegenüber der NÖN eine Stellungnahme ab: „Bolek bringt keine neuen Anschuldigungen vor und man muss auch nicht alles kommentieren. Ich habe ein reines Gewissen und werde mich zum Gemeinderat wählen lassen.“ Und so kam es dann auch, sogar einstimmig: Er wird künftig den Prüfungsausschuss leiten.