„Kulturtafeln“: Wie viel Weizen braucht man für zwölf Semmeln?

Viel Wissenswertes über die heimischen Kulturen auf unseren Feldern kann man jetzt beim Spaziergehen erfahren. Die Bezirksbauernkammer hat - unter anderem - auf einem beliebten Spazierweg hinter der Stockerauer Marienhöhe an den Feldrändern neue Infotafeln aufgestellt. „Diese Tafeln sind sehr wichtig, sie zeigen die Vielfalt auf unseren Feldern und sorgen für mehr Verständnis für die ländliche Produktion“, findet Bürgermeisterin Andrea Völkl.

Josef Hirsch, Obmann der Bezirksbauernkammer Korneuburg, freut sich, dass auch in der größten Stadt des Weinviertels Wissen um die Landwirtschaft an die Bevölkerung vermittelt werden kann. 200 Tafeln hat die Bezirksbauernkammer insgesamt angeschafft und im gesamten Bezirk auf den Feldern neben den Spazierwegen aufgestellt.

120 Sorten von Erdäpfeln werden im Bezirk angebaut

Die Schilder beschreiben die unterschiedlichsten Kulturen, die im Bezirk angebaut werden und eine regionale Versorgung mit Köstlichkeiten garantieren. Die einzelnen Feldfrüchte werden detailliert beschrieben und mit wissenswerten Daten und Fakten ergänzt.

So erfährt man zum Beispiel, welche Lebensmittel aus einer Sojabohne hergestellt werden können. Oder auch, dass alleine in Österreich 120 verschiedene Sorten von Erdäpfeln angebaut werden, 80 Prozent davon in Niederösterreich. Interessant ist auch die Veranschaulichung, wie viel man auf einer Fläche produzieren kann. Auf einem Quadratmeter Feld wächst Weizen für zwölf Semmeln.

Die Bauern decken den Tisch, wir wollen dem Spaziergänger verbildlichen, wie seine Semmel entsteht Lorenz Mayer, Landwirtschaftskammer-Vizepräsident

„Die Bauern decken den Tisch, wir wollen dem Spaziergänger verbildlichen, wie seine Semmel entsteht“, informiert der Vizepräsident der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer Lorenz Mayer. Insgesamt findet man diese Tafeln heuer in neun verschiedenen Orten - von Simonsfeld über Stetten und Harmannsdorf bis nach Stockerau.

Viel Platz wird auch dem Thema Biodiversität eingeräumt und das nicht nur auf den Tafeln. Alleine im Bezirk Korneuburg sind derzeit 3.200 Hektar für diese Flächen vorgesehen, erklärt die Bezirksbauernkammer. Die überwiegende Mehrheit der Landwirte nimmt am österreichischen Programm für umweltgerechte Landwirtschaft (kurz ÖPUL) teil.

In den Blühflächen summt's

Dabei verpflichten sie sich auf einem Teil ihrer Acker- und Grünlandflächen insektenfreundliche Pflanzen wie zum Beispiel unterschiedliche Kleesorten anzubauen. Diese Flächen dürfen erst nach der Blüte gemäht werden. Beim Lokalaugenschein wurde deutlich, wie sehr dieses Angebot von verschiedensten Faltern und Wildbienen geschätzt wird.

Die Kulturinformationstafeln bleiben über die ganze Saison stehen, im kommenden Jahr werden sie von den Landwirten an neuen Spazierwegen aufgestellt. Wer noch mehr über die einzelnen Kulturen erfahren möchte, scannt den QR-Code und landet auf der Seite Landwirtschaft für alle - Landwirtschaft verstehen (landwirtschaft-verstehen.at)