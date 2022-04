Lärmschutzwände für Festspiele regen auf

Werbung

Die Festspiele Stockerau, die 1963 ihren Anfang fanden, erhalten nicht nur eine Drehbühne, sondern auch Lärmschutzwände. Letzteres hat der Gemeinderat vorige Woche im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung beschlossen, und das hat eine Diskussion in der Stadt ausgelöst.

Die Rede ist von einer Verunstaltung des Platzes, wenn meterhohe mobile Wände aufgezogen werden. User fragen sich auf Facebook, ob nicht für „Musik an einem Sommerabend“ Lärmschutzwände nicht legitimer wären, diese Veranstaltung sei viel lauter. Und vor allem Wirtschaftstreibende haben große Bedenken, dass der Zugang für Kunden erschwert und der Lichteinfall erheblich eingeschränkt wird.

Völkl: Lärmgrenzwerte müssen eingehalten werden

Bürgermeisterin Andrea Völkl erklärt, dass sich die Stadtvertreter sehr lange mit der Thematik beschäftigt hätten. „Wir wollen, dass die Festspiele weiterhin stattfinden, und wir brauchen dafür eine rechtliche Absicherung.“ Sie sagt, dass gesetzliche Lärmgrenzwerte eingehalten werden müssen. Klagen könnten drohen: „Anrainer sagen, es ist zu laut“, ergänzt Völkl. „Die 100.000 Euro sind uns das wert.“ Es gebe außer der Stadt Haag keine weitere Kommune, die mitten im Zentrum ein Kulturprogramm unter freiem Himmel aufzieht.

Sie verstehe die Bedenken, verweist aber auch auf die lange Vorlaufzeit der Planung und auf ein Lärm-Gutachten. Man werde außerdem darauf achten, dass Kunden die Geschäfte finden können. Dass der Beschluss nicht-öffentlich erfolgte, erklärt die Bürgermeisterin mit der Einhaltung einer 14-tägigen Stillhaltefrist im Zuge der Auftragsvergabe. Öffentlich diskutierte der Gemeinderat die Anschaffung einer Drehbühne für die Festspiele.

740.470 Euro wird sie kosten, der erfahrene Metall-Konstrukteur Pinterich mit Sitz in Großwarasdorf (Burgenland) erhält den Auftrag. Er ist laut Kulturstadtrat Heinz Scheele (SPÖ) der einzige Drehbühnen-Bauer in Österreich, der unter anderem in Mörbisch Hand angelegt hat. Die Konstruktion lasse eine Vielzahl von Bühnenbildern zu, „die Mehrausgaben werden sich rechnen“, ist Scheele überzeugt.

Die Grünen enthielten sich als einzige Partei ihrer Stimmen. „Mir tut das fast ein bisschen weh, aber ich möchte geradlinig sein. Wir sind immer zu den Festspielen gestanden, auch in schwierigen Zeiten“, schickte Dietmar Pfeiler voraus. Die Stadtgemeinde investiere allerdings schon in Lärmschutzwänden bis zu 120.000 Euro, die Drehbühne ist nicht zu 100 Prozent budgetiert (lediglich 25.000 Euro). „Wir wissen nicht, wie sich die Kosten entwickeln werden“, fürchtet er Steigerungen. „Es ist wichtig zu priorisieren.“ Die Grünen plädierten daher, das Projekt erst 2023 umzusetzen.

ÖVP, SPÖ und FPÖ sind nicht dieser Meinung, sie stehen hinter dem Antrag.

Posse neben der Bühne

