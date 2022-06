Lenautheater ist "in besten Händen"

Werbung

Uschi Nocchieri hat die Intendanz im Lenautheater zurückgelegt: 2020 hat sie den Theaterverein „Il Salottino“ mit Sitz in Waidhofen an der Ybbs gegründet – und ist zur Pendlerin geworden. „Ich habe mir gedacht, es geht trotzdem. Es ging, aber nicht in dem Ausmaß und nicht in dieser Qualität“, begründet die 60-Jährige ihren Rückzug.

Eva Kronberger ist neue Obfrau des Lenautheater-Vereins und übernimmt mit einem neu aufgestellten Vorstand die Intendanz. Sie seien eine Garantie, dass die Stockerauer Kulturinstitution in die Zukunft geführt wird, betont Nocchieri. „Eva ist eine ganz herzliche, sehr, sehr engagierte Frau, mit ihr ist das Lenautheater in den besten Händen.“

Die „Bunte Bühne Spillern“ wird Nocchieri weiterführen, weil sie sich hier auf die Regiearbeit konzentrieren kann. Ihre Familie lebt ihn Wien, Spillern ist dann nicht mehr weit. Dass sie das Lenautheater verlässt, „ist schon ein Wermutstropfen, weil es eine schöne Zeit war und ein wunderbares Team ist“.

Corona im Theater: Darf man oder darf man nicht?

In ihre Zeit fällt die beginnende Corona-Pandemie: „Es war sehr anstrengend, weil wir nicht wussten: Darf man oder darf man nicht? Und wenn ja, unter welchen Umständen und Einschränkungen?“, beschreibt Nocchieri. Bisweilen müsse man abwägen: Bekannte Künstler wie Chris Lohner ziehen Publikum an, kosten aber auch etwas mehr.

Die Folgen der Corona-Pandemie sind herausfordernd: „Wir haben sicher Publikum verloren“, sagt Nocchieri. Angst spiele eine Rolle: Die einen würden davon Abstand halten, in einem Saal unter vielen Menschen zu sitzen, andere seien lethargisch geworden und hätten Mühe, sich für einen Theaterbesuch aufzuraffen. Kronberger betont daher: „Unsere große Hoffnung ist, dass wir den Saal wieder füllen können.“ Viele Sponsoren seien zudem während der Pandemie abgesprungen. „Es ist sich bisher ausgegangen, weil wir auf Reserven zurückgegriffen haben“, ergänzt Nocchieri. Die Stadtgemeinde ist nach wie vor treu und stellt den Lenausaal kostenfrei zur Verfügung.

Das Programm für den Herbst wird gerade vorbereitet: Der Schwerpunkt werde auf humorvolle Unterhaltung gelegt, zwischendurch sollen ernstere Stücke zur Aufführung gebracht werden. „Als kultureller Nahversorger wäre es super, wenn wir die Stammkunden, aber auch darüber hinaus mehr Leute ansprechen können“, unterstreicht Kronberger.

Nocchieri bleibt dem Lenautheater verbunden: Das Ehrenmitglied des Vereins will die Vorstellungen künftig als Zuschauerin aufsuchen.

