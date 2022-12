Schnellbahn: 15-Minuten-Takt soll bis 2028 kommen

Werbung

Seit sechs Jahren verkehrt die Schnellbahn zwischen Wien und Korneuburg im Viertelstundentakt. Die Gemeinden Stockerau, Leobendorf und Spillern fordern nun mit einer Resolution, die in den jeweiligen Gemeinderäten verabschiedet wurde, eine Taktverdichtung auf 15 Minuten bis Stockerau. Doch die kommt frühestens im Jahr 2028 ...

„Technisch geht es aktuell nicht“, bremst Landtagsabgeordneter Christian Gepp zu hohe Erwartungen. Die infrastrukturellen Maßnahmen – die Voraussetzung für den Viertelstundentakt – seien aber bereits in Planung, kündigt er an. Der Wunsch ist auch dem VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) nicht neu. Vor allem aus Leobendorf kam in der Vergangenheit die Forderung, dass die Züge zumindest zu den Stoßzeiten öfter verkehren.

VOR: „Hat bereits Verbesserungen gegeben“

„Wir konnten seit 2018 bei so gut wie allen Zügen, wo das betrieblich auf Basis von bestehender ÖBB-Infrastruktur sowie Fahrzeugstand möglich ist, den Halt Leobendorf-Burg Kreuzenstein in den Fahrplan aufnehmen“, erklärt VOR-Sprecher Georg Huemer, dass es bereits in der Vergangenheit Verbesserungengegeben hat.

Zur Hauptverkehrszeit gebe es in diesem Bereich bereits jetzt drei statt zwei Verbindungen pro Stunde. Und er betont, dass es inStockerau und auch in Korneuburg zur Hauptverkehrszeit sechs Verbindungen pro Stunde von und nach Wien gibt. „Das ist ein sehr dichtes Angebot, das den geforderten Viertelstundentakt übertrifft“, so Huemer.

Weitere Verbesserungen seien im Zuge des Ausbaus und der Modernisierung der Wiener S-Bahn-Stammstrecke „realistisch“, da ab diesem Zeitpunkt die Züge der drei „Nordäste“ (Nordwestbahn, Laaer Ostbahn und Nordbahn) neu geschichtet würden. „Die Bauarbeiten dazu werden in den nächsten Jahren sehr intensiv ausfallen“, sagt der VOR-Sprecher, „die Fertigstellung wird mit dem Fahrplan 2028 erwartet“.

Anrainer beim Bahnübergang Alois-Negrelli-Straße in Stockerau sehen eine Taktverdichtung mit gemischten Gefühlen. Es sei keine Seltenheit, dass Fußgänger und Fahrzeuglenker schon jetzt bis zu 15 Minuten warten müssen, bis der Zug durchgefahren ist und der Schranken wieder in die Höhe geht, erzählt ein Anrainer und ergänzt: „Für uns ist diese lange Wartezeit unerträglich. Ein ganzer Stadtteil mit einer direkten Anbindung wird damit abgesperrt.“ Es sei nicht auszuschließen, dass der Bahnschranken bei der Einführung eines 15-Minuten-Takts geschlossen bleibe, fürchtet Franz Els, der ebenfalls betroffen ist.

Die Lösung: eine Unterführung. Die Idee wurde schon vor Jahren in Stockerau diskutiert, ist aber wieder fallen gelassen worden.

