Kubat war vor den Grünen bei der ÖVP und der FPÖ auf kommunaler Ebene engagiert. Bolek habe im Wahlkampf davon erfahren, dass er während seiner Zeit bei der FPÖ für die Zeitschrift „fakten“, die vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) laut Homepage als rechtsextrem beurteilt wird, Beiträge verfasst hat. „Die ‚rote Linie‘ überschritt er schon vor mehreren Jahren als Autor einer ‚Fachartikel‘-Serie“, so Bolek, der die entsprechenden Beiträge vorlegt.

WIR! Stockerau Werner Bolek (WIR!): „Kubat soll zurücktreten!“

Kubat habe laut WIR! zwischen den Jahren 2009 bis 2011 „zumindest fünf“ Artikel veröffentlicht, die „wirtschaftliche Ängste“ schüren würden. „Damit identifizierte er sich mit bzw. folgte der Blattlinie von ‚fakten‘ und förderte das rechte ‚Geschäft‘ mit der Angst“, so der Vorwurf.

Dass Bolek als ehemaliger Stadtrat der FPÖ+U selbst ein Naheverhältnis zur FPÖ habe, räumt er gegenüber der NÖN aus: „Ich war nie Mitglied der FPÖ oder der FPÖ Stockerau. Ich habe mit der FPÖ zusammengearbeitet, war aber nur auf der Liste und parteiunabhängig“, betont er. WIR! fordert nun Konsequenzen für Kubat: Er soll zurücktreten. „Am kommenden Montag findet die konstituierende Sitzung statt, und alle Gemeinderäte sollten anständige Menschen sein. Kubat war bei der Veröffentlichung Student und um die 25 Jahre, also kein Blöder. Ich sehe es als Verpflichtung des Autors, sich darum zu kümmern, wo die eigenen Artikel erscheinen“, sagt Bolek.

Grüne: „Rücktritt ist für uns kein Thema“

Dietmar Pfeiler, Sprecher der Grünen, steht voll und ganz hinter Kubat, der gegenüber der NÖN keine Stellungnahme abgeben möchte.

Grüne Dietmar Pfeiler (Grüne): „Kubat war nie Autor einen rechtsextremen Zeitschrift!“

„Ein Rücktritt ist für uns kein Thema“, macht Pfeiler klar. Kubat sei nie Autor einer rechtsextremen Zeitschrift gewesen. Er hätte sich bei der Stadt-FPÖ im Wirtschaftsbereich eingebracht und mit dem Verfassen von wirtschaftswissenschaftlichen Artikeln sein Studentenbudget aufgebessert. „Die nun thematisierten Artikel hatten in ihrem Ursprung ausschließlich wirtschaftswissenschaftliche Themen zum Inhalt und entstanden vor etwa zehn Jahren während der Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Inhalt der damaligen Texte deckt sich dabei teilweise mit den Gedanken von anerkannten Persönlichkeiten wie dem Politiker Wolfgang Schäuble und dem Ökonomen Hans-Werner Sinn“, so Pfeiler.

Zudem bezieht er sich auf eine Aussage des DÖW, die auch auf der Website zu finden ist: „Die Nennung von AutorInnen in rechtsextremen Publikationen bedeutet nicht, dass alle Genannten als RechtsextremistInnen qualifiziert werden“, heißt es dort. „Diese Feststellung möchten wir für Matthias Kubat vollinhaltlich in Anspruch nehmen. Er steht eindeutig auf der richtigen Seite der Gesellschaft, auf jener Seite, in der Mitmenschlichkeit, Toleranz und Respekt zu den unverrückbaren Grundwerten zählen“, verweist Pfeiler auch auf Kubats Engagement in der Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit von geflüchteten Menschen.

Einen Fehler räumt Pfeiler jedoch ein: Kubat hätte seine Artikel an einen damaligen Parteikollegen der FPÖ übermittelt, sich aber nicht darum gekümmert, was mit den Texten passiert. „Es war ihm nicht bekannt, wo diese Artikel veröffentlich werden. Er wusste auch nicht, ob diese im Nachhinein verändert wurden. Dass Matthias Kubat nicht nachfragte wann und wo diese Artikel erscheinen werden, ist der einzige Vorwurf, den man gegen ihn gelten lassen kann. Matthias Kubat bereut diese Unachtsamkeit sehr“, macht er klar.

ÖVP: Bereitschaft zu Zusammenarbeit und Arbeit für die Stadt als Gradmesser

ÖVP/© Barbara Nidetzky Andrea Völkl (ÖVP): „Für mich als zukünftige Bürgermeisterin wird das keinen Einfluss auf die Tätigkeit von Matthias Kubat im Gemeinderat nehmen.“

Die designierte VP-Bürgermeister Andrea Völkl findet zu den Vorwürfen klare Worte: „Das ist eine Angelegenheit der Grünen, aber für mich als zukünftige Bürgermeisterin wird das keinen Einfluss auf die Tätigkeit von Matthias Kubat im Gemeinderat nehmen. Was für mich von Bedeutung ist, ist, wie sehr die Menschen im Gemeinderat dazu bereit sind, zusammenzuarbeiten, und ob sie dazu bereit sind, für diese Stadt zu arbeiten. Das ist mein Gradmesser.“