Am Montagnachmittag überschlugen sich die Ereignisse im Rathaus: Vier Mitarbeiter wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Das Rathaus wurde gesperrt, es gibt keinen Parteienverkehr, nur einen telefonischen Notbetrieb. Auch die Städtische Bücherei wird vorübergehend geschlossen. Am Dienstag wurden alle Mitarbeiter auf Covid-19 getestet, bis Redaktionsschluss lagen keine weiteren Testergebnisse vor.

Dabei waren die Rathaus-Mitarbeiter nicht die ersten Fälle in Stockerau: Am Sonntag wurde bekannt, dass ein zehnjähriger Schüler der Volksschule Wondrak positiv auf Covid-19 getestet wurde, er hatte Fieber und musste erbrechen. Über alle Kinder und Lehrer, die mit dem Bub Kontakt hatten, wurde eine 14-tägige Quarantäne verhängt.

Der Landessanitätsstab führt Screenings durch, alle Lehrer und Kinder der Schule können sich diesen Mittwoch und Donnerstag testen lassen. Und auch für die kleine Schwester des Schülers, die den Koloman-Kindergarten besucht, liegt nach einem ersten negativen Test mittlerweile ein positives Ergebnis vor; die betroffene Kindergartengruppe wurde gesperrt, die Mitarbeiter werden getestet. Auch hier sind Tests auf freiwilliger Basis möglich.

Zusammenhang zwischen Fällen

„Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Fällen“, bestätigt ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl gegenüber der NÖN. Sie musste nach Bekanntwerden der Covid-19-Fälle im Rathaus viel Kritik einstecken, da noch am Montagvormittag der Weinviertel-Tag vor und im Rathaus abgehalten wurde. Vor allem die SPÖ sparte auf Facebook nicht mit Kritik und warf der Stadtleitung Unverantwortlichkeit vor.

„Die vier Mitarbeiter der Stadt fühlten sich nicht wohl und wurden daher am Sonntag getestet. Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme“, so Völkl. Beim Start des Weinviertel-Tages in der Früh lagen noch keine Testergebnisse vor.

In enger Abstimmung mit Stadtarzt und Behörden

Die Facebook-Meldungen der SPÖ will die Stadtchefin nicht kommentieren, sie rechtfertigt aber ihr Vorgehen: „Im Nachhinein ist es immer leicht, eine Situation zu bewerten. Aber der Weinviertel-Tag war eine kurze Veranstaltung, die zum Großteil im Freien stattfand. Nur wegen des Wetters gab es dann eine viertelstündige Kaffeepause im Rathaus. Während der Veranstaltung wurde stets auf die Sicherheit geachtet, nur für ein gemeinsames Foto hat man sich zusammengestellt“, schildert Völkl den Veranstaltungsablauf.

Für sie ist klar: Man muss jetzt einen Schritt nach dem anderen setzen. „Wir sind in engster Abstimmung mit unserem Stadtarzt und den Behörden“, versichert sie. Sie selbst wird sich ebenfalls einem Covid-19-Test unterziehen, „nur dann hat man Sicherheit.“ Für die Stadtchefin zeigen diese Fälle, wie unberechenbar das Coronavirus trotz aller Sicherheitsvorkehrungen ist. „Darum ist es so wichtig, dass alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden“, appelliert sie an die Bevölkerung.